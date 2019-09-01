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Герои не умирают: в августе на фронте погибли восемь украинских воинов (фото)

STYLERВойна    01.09.2019 - 15:44
Герои не умирают: в августе на фронте погибли восемь украинских воинов (фото)
На Донбассе в августе погибли 8 военных (Фото: коллаж РБК-Украина)

Самому младшему погибшему бойцу едва исполнилось 20 лет

На Донбассе на фроне погибли в августе в результате продолжающихся обстрелов оккупантов восемь украинских военных. Не смотря на "хлебное перемирие", боевики не прекращают вести огонь по бойцам ВСУ. По данным пресс-центра ООС и Минобороны, в последний месяц лета было зафиксировано 316 обстрелов. Жизни воинов оборвали вражеские пули, снаряды и взрывчатки.

Среди погибших - один боец Нацгвардии из полка "Азов" и семь военнослужащих ВСУ (пятеро морпехов из 36-й бригады, один из 72 омбр и один из 24-го батальона "Айдар" 53 омбр), передает "Новинарня".

Самому младшему из погибших героев было только 20 лет, а самому старшему - 38.

Старший матрос Александр Шарко погиб утром 6 августа в результате обстрела боевиков. Он с побратимами занимался инженерными работами по оборудованию позиций ВОП около Павлополя в Донецкой области. Воин скончался от фатальных минно-взрывных травм. Вместе с ним были еще трое морпехов с 1 ОБМП 36 ОБрМП ВМС.

Герои не умирают: в августе на фронте погибли восемь украинских воинов (фото)

Согласно выводам экспертизы, оккупанты стреляли из РПГ-7 с использованием мины калибром 82 мм, которая была прикручена к реактивного двигателя гранаты.

Александр - уроженец села Савинка Козелецкого района под Черниговом. Родился 20 октября 1988 года. Вырос в семье военного. Учился в Остерском колледже строительства и дизайна по специальности "программист", потом на юрфаке в Киевском торгово-экономическом университете им. Вадима Гетьмана. Работал в Киеве помощником адвоката. В 2017 году подписал контракт с ВСУ. Служил в 1-м отдельном батальоне морской пехоты 36 ОБрМП ВМС, был помощником гранатометчика.

Похоронен в селе Олбин Козелецкого района. Остались родители и сестра.

Гранатометчик десантно-штурмовой роты 1 ОБМП 36 ОБрМП матрос Владислав Рак также погиб 6 августа под Павлополем. Ему было 20 лет.

Герои не умирают: в августе на фронте погибли восемь украинских воинов (фото)

Морпех родился 28 декабря 1998 в Козельце Черниговской области. Окончил строительный техникум, и в 18 лет пошел на военную службу по контракту.

Остались родители, сестра и брат. Похоронен в Козельце.

Морпех 36 ОБрМП Сергей Шандра в тот трагический день 6 августа был с ними.

Солдат, старший стрелок десантно-штурмовой роты 1 батальона был уроженцем села Торчин Винницкой области. Учился в Хмельницком профлицеи сферы услуг. Работал трактористом-механизатором в местном фермерском хозяйстве.

Герои не умирают: в августе на фронте погибли восемь украинских воинов (фото)

В ноябре 2018 года был призван в армию как срочник, и через 3 месяца подписал контракт с ВСУ.

Похоронен в родном селе. У Сергея осталась только мама и сестра.

Четвертый погибший под Павлополем морпех - 20-летний матрос десантно-штурмовой роты 36 ОБрМП Василий Курдов. Он самый младший из погибших в тот день 6 августа бойцов.

Герои не умирают: в августе на фронте погибли восемь украинских воинов (фото)

Василий родился 14 мая 1999 в селе Анновка под Николаевом. Занимался спортом, играл в футбол. Стал военным-контрактником в апреле 2018 года.

Остались родители и двое младших братьев. Похоронен в Ганновцах.

Младший лейтенант Нацгвардии из полка "Азов" 25-летний Роман Романенко с позывным "Бич" погиб 10 августа в результате подрыва на фугасе на Светлодарской дуге около поселка Новолуганское в Донецкой области.

Тело воина трижды пытались эвакуировать из "серой зоны", но боевики не прекращали обстрелы. Его удалось забрать только 13 августа.

Герои не умирают: в августе на фронте погибли восемь украинских воинов (фото)

Романенко родился в Днепре 21 января 1994 года. С конца 2015-го служил в отдельном отряде спецназначения НГУ "Азов" в должности снайпера. Выполнял задания на Мариупольском направлении. Был командиром одного из снайперских отделений.

Недавно воину присвоили первое офицерское звание "младший лейтенант".

Романа похоронили в родном Днепре. У него осталась мать.

Солдат, командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных запорожцев Василий Евстигнеев погиб 14 августа в районе хутора Вольный в Луганской области в результате обстрела боевиками опорного пункта украинских военных.

Герои не умирают: в августе на фронте погибли восемь украинских воинов (фото)

Евстигнеев родился 6 декабря 1980 года в селе Дорожинка Кировоградской области. Работал на ферме, подрабатывал строительными работами, водителем.

Был мобилизован в феврале 2015 года, а вскоре после демобилизации вернулся в ВСУ уже на контракт. Служил в 10 огшбр, а потом в мехбригаде им. Черных запорожцев. Очередной контракт на военную службу подписал в начале июня 2019-му.

Воин похоронен в родной Дорожинке. У него остались жена и две дочери.

25-летний командир взвода 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" ВСУ Тихон Курбатов с позывным "Тихий" погиб 25 августа под оккупированной "ДНРовцами" Горловкой от пули вражеского снайпера.

Герои не умирают: в августе на фронте погибли восемь украинских воинов (фото)

Воин родом из Северодонецка Луганской области. Служил в армии с 2013 года сначала как срочник, а после начала российской интервенции подписал контракт с ВСУ. Служил в 72 мехбригаде, а затем перевелся в 24 штурмовой батальон "Айдар". Имел воинское звание старший сержант. 17 мая 2019 награжден медалью "За воинскую службу Украине".

Похоронили Тихона в родном Северодонецке. У него остались родители и сестра.

Младший сержант Сергей Савинов погиб 30 августа около Водяного. Был командиром отделения - командиром боевой машины десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты 1 ОБМП 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Герои не умирают: в августе на фронте погибли восемь украинских воинов (фото)

Сергей родился 2 ноября 1995 в селе Ильичевка под Николаевом. После окончания школы отслужил срочную службу в армии, и в 2017 году подписал контракт.

Морпеха хоронят 1 сентября в Марьевке Николаевской области. У него осталась мать.

Как сообщалось, 22 августа один из защитников Украины Игорь Терехов умер от сердечной недостаточности. 36-летний военный был командиром, который пошел воевать на Донбасс добровольно.

Также мы писали о том, что ранее на Донбассе от обстрела погиб воин ВСУ Константин Гаврик. Погибший был родом из Токмака Запорожской области и служил в 72-й отдельной механизированной бригаде.

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