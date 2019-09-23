На Донбассе жители резко высказались об отводе войск: здесь будет мясорубка (видео)

На Донбассе жители Золотого против ухода ВСУ (Фото: коллаж РБК-Украина)

Жители Золотого боятся, что после ухода украинских военных сразу придут боевики

На Донбассе готовится разведение сил, согласно которому ВСУ должны отойти от всей линии разграничения с перспективой создания безопасных районов вокруг н.п. Золотое и Петровское. Ранее подобные мероприятия были проведены в Станице Луганской.

Гражданское население Золотого-4 вблизи КПВВ "Золотой" в Луганской области выступают против того, чтобы украинские бойцы ушли. Люди боятся, что после этого в поселок зайдут боевики и устроят "мясорубку". Об этого передает "Радио Свобода".

Отметим, что дату начала отвода сил и средств в Минске в ходе обсуждений 18 сентября не согласовали. Не смотря на это, гражданское население опасается даже мыслей об этом.

Фото: скриншот

По словам местной жительницы Марины Данилкиной, украинские военные на своей земле, и двигаться должны не назад, а вперед.

"На украинской территории разведения войск не может быть. Это украинская территория. Дальше, куда могут пойти украинские войска - только вперед, к нашей законной границе. У нас все люди могут подняться для того, чтобы не отпустить отсюда украинские войска. Мы будем рядом с ними, но не отпустим войска с украинской территории", - говорит женщина.

Украинский флаг на столбе возле магазина в центре Золотого-4 (Фото: radiosvoboda.org)

На сегодняшний день в Золотом проживают 526 человек.

"Мы чувствуем себя в безопасности. Если уйдут от сюда войска, мы будем в опасности. Тут будет мясорубка, настоящая. Потому что оккупанты все равно сюда зайдут. А это украинская территория, - подчеркнула Данилкина.

Гражданские очень боятся, что начнется безнаказанность и незаконные самосуды над теми гражданскими, которые проживали рядом с военными и поддерживали их. Также люди боятся отсутствия власти и коммуникаций с ней.

Видео: facebook.com/myroslavhai

Как говорят бойцы ВСУ, оккупанты отходить не намерены, они продолжают вооруженные провокации и обстрелы, подползают к позициям сил ООС и совершают диверсии.

Украинский военный Артур, который с 2014 года на фронте, объясняет, что боевики сразу же после маневра зайдут на их место: "Если здесь разведут войска, то это будет очень плохо. Местные жители боятся. Мы только отойдем - они пойдут сразу в наступление".

На этом участке фронта в Луганской области не наблюдается агрессивных контактных боев. Расстояние между ВСУ и оккупантами - несколько сотен метров.

Видео: radiosvoboda.org

Как сообщалось ранее, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске в среду, 18 сентября, российская сторона заблокировала разведение сил в районе Золотого и Петровского.

Напомним, ранее сообщалось, что командование операции Объединенных сил вместе с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ договорились о разведении сил в Станице Луганской в период с 26 по 28 июня.