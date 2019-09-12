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Умерли с оружием в руках: на Донбассе погибли два защитника Украины (фото)

STYLERВойна    12.09.2019 - 18:59
Умерли с оружием в руках: на Донбассе погибли два защитника Украины (фото)
На Донбассе погибли украинские военные (Иллюстративное фото)

На Донбассе отдали свою жизнь за Украину два воина ВСУ

11 сентября на Донбассе погибли два украинских военных от вражеской пули - прапорщик Николай Обуховский и матрос Александр Линчевский. Мужчины выполняли свой долг и погибли на посту с оружием в руках, командир и подчиненный погибли вместе смертью храбрых. Об этом стало известно из поста 1-го отдельного батальона морской пехоты в Facebook.

Отмечается, что прапорщик Обуховский Николай Николаевич, был опытным бойцом, он был на войне с самого ее начала. Вышел из Дебальцево и продолжил службу.

"Имел большую любовь к небу и опыт в парашютном деле. Очень любил свою службу, никогда не отступал назад, жаждал победы и всегда подтверждал это делом. У Николая Николаевича осталась маленькая дочь и жена ...", - сообщили в посте.

Умерли с оружием в руках: на Донбассе погибли два защитника Украины (фото)Фото: Погибшие на Донбассе Николай Обуховский и Александр Линчевский (facebook.com/36obrmp)

Матрос Линчевский Александр Валерьевич на службе зарекомендовал себя как человек, который не боится выполнять поставленные задачи, он всегда знал, что делать и как правильно. Среди побратимов пользовался большим авторитетом, хоть и служил не так давно.

"Всегда хотел учиться и совершенствовать себя в военном деле. Он служил срочную службу, но когда узнал, что подразделение едет на выполнение задач в ООС, подписал контракт и не сомневаясь поехал к побратимам", - вспоминают о бойце военные.

Как мы ранее писали, в зоне военных действий на Донбассе погиб 21-летний боец ВСУ из Черкасской области Юрий Бурдейный.

Напомним, ранее мы писали о том, что боец ВСУ совершил шикарный выстрел на Донбассе и уничтожил блиндаж противника.

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