Загиблі у вересні герої: історії на фото українських захисників

На Донбасі на фронті у вересні загинули 14 українських бійців. Не дивлячись на "хлібне перемир'я, оголошене ще в липні, а також анонсовану підготовку до відведення військ від усієї лінії зіткнення, окупанти продовжують обстріли, а українські захисники - проливати кров.

Перший місяць осені забрав на фронті стільки життів, скільки й у липні, який називали найкривавішим з початку 2019 року.

Серед загиблих на передовій у вересні наймолодший герой тільки нещодавно відсвяткував свій 21-й день народження, а у найстаршого вдома залишилися четверо дітей, зазначають в благодійному фонді "Повернись живим" на сторінці в Facebook.

Боєць 24-ї бригади Олександр Грицаюк помер у лікарні в Дніпрі 1 вересня після поранень, отриманих 25 серпня на позиції в районі Мар'їнки в Донецькій області.

Фото: Олександр Грицаюк

Олександру було 47 років, він родом з Черкаської області. У нього залишилися мати, дружина і четверо дітей.

Воїн 138-ї радіотехнічної бригади Повітряних сил України Андрій Проценко був відряджений до 36-ї окремої бригади морської піхоти та загинув 2 вересня в районі Водяного. Життя бійця обірвала куля ворожого снайпера.

Фото: Андрій Проценко

Андрій родом з Вінницької області, йому було 24 роки. Його чекали батьки та сестра.

Військовий загону спеціального призначення "Азов" Нацгвардії 25-річний Едуард Шахов помер 4 вересня в районі Зайцевого. Він також отримав фатальне поранення після пострілу снайпера окупантів.

Фото: Едуард Шахов

Едуард родом із Херсонської області, але тривалий час жив на Донбасі, навчався у вузі в Донецьку. У нього залишилися батьки.

Гранатометник 53-ї окремої мехбригади Михайло Ткачишин загинув 5 вересня біля захопленої "ДНРівцями" Горлівки - також від кулі снайпера.

Фото: Михайло Ткачишин

Михайло проживав разом з родиною у Львівській області. Йому було 30 років. Вдома бійця чекали батьки і маленький син.

Боєць 36-ї окремої бригади морської піхоти 32-річний Микола Обухівський загинув 11 вересня під час ворожого обстрілу близько Павлополя. І знову - через ворожого снайпера.

Фото: Микола Обухівський

Микола родом із Миколаївської області. У нього залишилися мати, дружина і маленька дочка.

Воїн 36-ї окремої бригади морської піхоти Олександр Лінчевський загинув 11 вересня разом з Обухівським. Бійцю був лише 21 рік.

Фото: Олександр Лінчевський

Олександр родом з Черкаської області. У нього залишилися батьки, брати і сестри.

Снайпер батальйону Нацгвардії "Донбас" 45-річний Валерій Шатурський загинув 12 вересня під час ворожого обстрілу.

Фото: Валерій Шатурський

Валерій жив у Маріуполі. У нього залишилися дружина і діти.

Майор, військовослужбовець 74-го окремого розвідувального батальйону 34-річний Михайло Цимбалістий загинув на фронті 13 вересня від кулі снайпера окупантів. Він був випускником Академії сухопутних військ імені Сагайдачного.

Фото: Михайло Цимбалістий

Михайло жив у Тернополі. Вдома його чекали батьки, сестра і дружина.

Воїн 8-го окремого полку спецпризначення Максим Кондратюк помер у госпіталі у Харкові 14 вересня після отриманий 10 вересня поранень в зоні проведення ООС. Його група підірвався на вибуховому пристрої.

Фото: Максим Кондратюк

Максиму - уродженцю Хмельницької області - було 26 років. У нього залишилися батьки, дружина і маленька дочка.

Боєць 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" 53-ї окремої мехбригади Владислав Рой загинув 17 вересня під час ворожого обстрілу в районі Торецка. Йому нещодавно виповнилося 25 років.

Фото: Владислав Рой

Владислав родом з Запорізької області. Вдома його чекали батьки та сестра.

Воїн 28-ї ОМБр Андрій Сторожук загинув 24 вересня від кулі снайпера бойовиків в районі Мар'їнки. Бійцю було 27 років.

Фото: Андрій Сторожук

Андрій родом з Хмельницької, у нього залишилися дружина і маленький син.

Офіцер бригади швидкого реагування НГУ 38-річний Олександр Марків загинув 27 вересня від осколкового поранення в районі Світлодарська. Перед тим, як відправитися на фронт, він був учасником Революції Гідності.

Фото: Олександр Марків

Олександр родом з Київської області. У нього залишилися батьки, дружина та маленький син.

Військовослужбовець 56-й ОМПБр Володимир Аджавенко помер 28 вересня у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні після кульового поранення (знову снайпер) 11 вересня близько н.п. Піски в Донецькій області. Весь цей час лікарі боролися за життя бійця.

Фото: Володимир Аджавенко

Володимир родом з Маріуполя, йому було 24 роки.

Військова батальйону "Айдар" 53-ї ОМБр 210летняя Анастасія Вітовська загинула в Донецькій області 27 вересня від осколкового поранення.

Фото: Анастасія Вітовська

Анастасія родом з Луганської області. Вдома її чекав маленький син.

Як повідомлялося раніше, на Донбасі на фронті загинули в серпні вісім українських військових. Наймолодшому із загиблих героїв було тільки 20 років, а найстаршому - 38.