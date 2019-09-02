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В больнице Днепра умер раненый на Донбассе военный

Новости » Происшествия    02.09.2019 - 10:13
В больнице Днепра умер раненый на Донбассе военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Погиб сержант Александр Грицаюк

В Днепропетровской областной больнице умер украинский военнослужащий, который получил ранение на Донбассе 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе 24-й Отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в Facebook.

Сообщается, что погиб сержант Александр Грицаюк. Он жил в городе Христиновка Черкасской области, в ноябре ему должно было исполниться 48 лет.

"Это была очень общительный и позитивный человек, надежный друг и побратим, который хотел и умел воевать. В коллективе пользовался большим авторитетом, а к службе относился ответственно и добросовестно", - написали в пресс-службе.

В больнице Днепра умер раненый на Донбассе военный

Фото: погибший военный Александр Грицаюк (facebook.com/24th.brigade)

Напомним, в воскресенье, 25 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов были ранены четверо военнослужащих, один из них скончался в тот же день.

Отметим, что за прошедшие сутки, 1 сентября, и с начала 2 сентября на Донбассе боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный.

Добавим, по 31 августа на Донбассе боевики 20 раз обстреливали позиции ООС. В результате обстрела ранения получил украинский военный.

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