"Оскар-2025": список усіх переможців найпрестижнішої кінопремії
У ніч з 2 на 3 березня в театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі пройшла 97-ма церемонія вручення нагород премії "Оскар". Бажані статуетки отримали актори, режисери, фільми та інші представники кіноіндустрії.
РБК-Україна (проект Styler) публікує імена переможців у кожній з номінацій.
Так, престижну статуетку за "Найкращу жіночу роль" виборола Майкі Медісон за свою майстерну гру у фільмі "Анора". У чоловічій категорії, нагороду за "Найкращу чоловічу роль" отримав Едріан Броуді, вражаюче втіливши образ головного героя в картині "Бруталіст".
Кульмінацією вечора стало оголошення картини "Анора" найкращим фільмом року.
Повний список володарів премії "Оскар-2025"
Найкращий фільм: "Анора"
Найкращий міжнародний повнометражний фільм: "Я досі тут"
Найкраща режисерська робота: Шон Бейкер - "Анора"
Найкраща чоловіча роль: Едріан Броуді - "Бруталіст"
Едріан Броуді у фільмі "Бруталіст"
Найкраща жіноча роль: Майкі Медісон - "Анора"Майкі Медісон у фільмі "Анора"
Найкраща чоловіча роль другого плану: Кіран Калкін - "Справжній біль"Кіран Калкін у фільмі "Справжній біль"
Найкраща жіноча роль другого плану: Зої Салдана - "Емілія Перес"Зої Салдана у фільмі "Емілія Перес"
Найкращий оригінальний сценарій: "Анора"
Найкращий адаптований сценарій: "Конклав"
Найкраща операторська робота: "Бруталіст"
Найкращий монтаж: "Анора"
Найкраща робота художника-постановника: "Wicked: Чародійка"
Найкращий дизайн костюмів: "Wicked: Чародійка"
Найкращий грим і зачіски: "Субстанція"
Найкращі візуальні ефекти: "Дюна. Частина друга"
Найкращий звук: "Дюна. Частина друга"
Найкраща музика до фільму: "Бруталіст"
Найкраща пісня до фільму: "Емілія Перес" (Zoe Saldaña & Karla Sofía Gascón - "El Mal")
Найкращий документальний повнометражний фільм: "Немає іншої землі"
Найкращий короткометражний документальний фільм: "Єдина дівчина в оркестрі"
Найкращий ігровий короткометражний фільм: "Я не робот"
Найкращий анімаційний повнометражний фільм: "Потік. Останній кіт на Землі"
Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "У тіні кипариса"
Цікаві факти про "Оскар-2025"
Цьогорічний "Оскар" відзначився поверненням мюзиклів: вперше за понад 50 років у номінації "Найкращий фільм" представлено відразу два - "Wicked: Чародійка" та "Емілія Перес".
Вперше в історії на "Оскар" як "Найкращий фільм" було номіновано боді-хорор - "Субстанція", що демонструє розширення жанрових меж премії.
Серед номінанток на "Найкращу жіночу роль" були Фернанда Торрес та Ізабелла Росселліні, які наслідують приклад своїх відомих матерів, номінованих на "Оскар" у минулому - Фернанду Монтенегру та Інгрід Бергман відповідно.
Вперше з 1977 року усі номінантки на "Найкращу жіночу роль" були представлені у фільмах, що претендують на "Найкращий фільм".
У фільмі “Бруталіст" було використано технологію українського стартапу Respeecher для відтворення угорського акценту акторами.
Себастіан Стен став восьмим актором, номінованим за виконання ролі президента США.Себастіан Стен у фільмі про Трампа
Цього року вперше в історії премії номінацію отримала відкрита трансгендерна акторка - Карла Софія Ґаскон, яка виконала головну роль у фільмі Жака Одіяра "Емілія Перес".
Третій рік поспіль українські документалісти потрапляють до фінального списку премії зі своїми стрічками. На жаль, здобути перемогу поки що вийшло лише одного разу - минулого року "20 днів у Маріуполі" приніс Україні перший "Оскар" в історії.
Пітер Строган отримував "Оскар" за найкращий адаптований сценарій для фільму "Конклав" з українським прапором на смокінгу.
Peter Straughan portando la bandera de Ucrania durante su discurso tras ganar el Oscar a mejor guion adaptado por CONCLAVE #Oscars pic.twitter.com/ucTbWpUWRc— Sopitas (@sopitas) March 3, 2025
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