"Оскар-2025": список усіх переможців найпрестижнішої кінопремії

У ніч з 2 на 3 березня в театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі пройшла 97-ма церемонія вручення нагород премії "Оскар". Бажані статуетки отримали актори, режисери, фільми та інші представники кіноіндустрії.

РБК-Україна (проект Styler) публікує імена переможців у кожній з номінацій.

Так, престижну статуетку за "Найкращу жіночу роль" виборола Майкі Медісон за свою майстерну гру у фільмі "Анора". У чоловічій категорії, нагороду за "Найкращу чоловічу роль" отримав Едріан Броуді, вражаюче втіливши образ головного героя в картині "Бруталіст".

Кульмінацією вечора стало оголошення картини "Анора" найкращим фільмом року.

Повний список володарів премії "Оскар-2025"

Найкращий фільм: "Анора"

Найкращий міжнародний повнометражний фільм: "Я досі тут"

Найкраща режисерська робота: Шон Бейкер - "Анора"

Найкраща чоловіча роль: Едріан Броуді - "Бруталіст"

Едріан Броуді у фільмі "Бруталіст"

Найкраща жіноча роль: Майкі Медісон - "Анора" Майкі Медісон у фільмі "Анора"

Найкраща чоловіча роль другого плану: Кіран Калкін - "Справжній біль" Кіран Калкін у фільмі "Справжній біль"

Найкраща жіноча роль другого плану: Зої Салдана - "Емілія Перес" Зої Салдана у фільмі "Емілія Перес"

Найкращий оригінальний сценарій: "Анора"

Найкращий адаптований сценарій: "Конклав"

Найкраща операторська робота: "Бруталіст"

Найкращий монтаж: "Анора"

Найкраща робота художника-постановника: "Wicked: Чародійка"

Найкращий дизайн костюмів: "Wicked: Чародійка"

Найкращий грим і зачіски: "Субстанція"

Найкращі візуальні ефекти: "Дюна. Частина друга"

Найкращий звук: "Дюна. Частина друга"

Найкраща музика до фільму: "Бруталіст"

Найкраща пісня до фільму: "Емілія Перес" (Zoe Saldaña & Karla Sofía Gascón - "El Mal")

Найкращий документальний повнометражний фільм: "Немає іншої землі"

Найкращий короткометражний документальний фільм: "Єдина дівчина в оркестрі"

Найкращий ігровий короткометражний фільм: "Я не робот"

Найкращий анімаційний повнометражний фільм: "Потік. Останній кіт на Землі"

Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "У тіні кипариса"

Цікаві факти про "Оскар-2025"

Цьогорічний "Оскар" відзначився поверненням мюзиклів: вперше за понад 50 років у номінації "Найкращий фільм" представлено відразу два - "Wicked: Чародійка" та "Емілія Перес".

Вперше в історії на "Оскар" як "Найкращий фільм" було номіновано боді-хорор - "Субстанція", що демонструє розширення жанрових меж премії.

Серед номінанток на "Найкращу жіночу роль" були Фернанда Торрес та Ізабелла Росселліні, які наслідують приклад своїх відомих матерів, номінованих на "Оскар" у минулому - Фернанду Монтенегру та Інгрід Бергман відповідно.

Вперше з 1977 року усі номінантки на "Найкращу жіночу роль" були представлені у фільмах, що претендують на "Найкращий фільм".

У фільмі “Бруталіст" було використано технологію українського стартапу Respeecher для відтворення угорського акценту акторами.

Себастіан Стен став восьмим актором, номінованим за виконання ролі президента США. Себастіан Стен у фільмі про Трампа

Цього року вперше в історії премії номінацію отримала відкрита трансгендерна акторка - Карла Софія Ґаскон, яка виконала головну роль у фільмі Жака Одіяра "Емілія Перес".

Третій рік поспіль українські документалісти потрапляють до фінального списку премії зі своїми стрічками. На жаль, здобути перемогу поки що вийшло лише одного разу - минулого року "20 днів у Маріуполі" приніс Україні перший "Оскар" в історії.

Пітер Строган отримував "Оскар" за найкращий адаптований сценарій для фільму "Конклав" з українським прапором на смокінгу.

Peter Straughan portando la bandera de Ucrania durante su discurso tras ganar el Oscar a mejor guion adaptado por CONCLAVE #Oscars pic.twitter.com/ucTbWpUWRc — Sopitas (@sopitas) March 3, 2025

Вас може зацікавити