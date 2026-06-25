Трамп відповів, що думає про Зеленського та оцінив його стан справ на сьогодні

Глава Білого дому Дональд Трамп вважає, що справи в українського президента Володимира Зеленського станом на сьогодні "йдуть непогано" і він утримує свої позиції стосовно РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

"Ви думаєте, що Зеленський зараз перемагає (у війні з РФ - ред.)?" - задав питання репортер президенту США під час спілкування в Білому домі.

Трамп не дав прямої відповіді на запитання, однак оцінив роботу українського лідера та його позиції на політичній арені, зокрема, по відношенню до Росії.

"Зеленський працює досить добре та утримує свої позиції. Справи в нього йдуть непогано", - відповів глава Білого дому.

Як відомо, останнім часом риторика Трампа щодо України демонструє позитивні зрушення - особливо це стало помітно після саміту лідерів G7 у французькому місті Евіан-ле-Бен. Саме там президент США та Володимир Зеленський обговорювали, зокрема, як посадити Росію за стіл переговорів.

Нагадаємо, що обидва лідери провели кілька розмов на полях саміту G7, який проходив 15-17 червня у Франції.

Після діалогу з Трампом Зеленський заявив, що можливість надання Україні ліцензій для виробництва ракет для Patriot "вперше сприймалася американською стороною позитивно" - для цього потрібен лише підпис американського лідера.