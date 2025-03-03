"Оскар-2025": хто кращий актор світу

Едріан Броуді здобув "Оскар" як кращий актор. Він переміг у одній з найочікуваніших номінацій премії і отримав статуетку за роль Ласло Тота у фільмі "Бруталіст".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на трансляцію церемонії вручення найпрестижнішої кінопремії світу.

Хто був номінований як "Найкращий актор" на "Оскар-2025"

Тімоті Шаламе - "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець" як Боб Ділан

Колман Домінго - "Сінг-сінг" як Джон "Божественний Джі"

Вітфілд Рейф Файнз - "Конклав" як кардинал Томас Лоуренс

Себастіан Стен - "Учень. Історія Трампа" як Дональд Трамп

Додамо, що головна боротьба за "Оскар" точилася між Едріаном Броуді і Тімоті Шаламе. Саме на них робили найбільші ставки букмекери.

Хто такий Едріан Броуді

Броуді народився 14 квітня 1973 року в Нью-Йорку. З дитинства цікавився акторським мистецтвом, навчався в Американській академії драматичного мистецтва. Популярність здобув завдяки ролям у фільмах "Тонка червона лінія" (1998), "Піаніст" (2002), "Кінг-Конг" (2005), "Готель "Гранд Будапешт"" (2014) та багатьох інших. Броуді у фільмі "Піаніст"

Відомий своєю здатністю повністю перевтілюватися у персонажів. Для ролі у "Піаністі" режисера Романа Поланського він схуд на 14 кг та місяцями навчався грі на фортепіано. Окрім акторської кар’єри, Броуді займається продюсуванням, а також має пристрасть до живопису та музики.

Для нього цьогорічна нагорода - це другий "Оскар". Першу статуетку він виграв саме за найкращу чоловічу роль у "Піаністі". Тоді він став наймолодшим переможцем у цій номінації - на момент отримання нагороди йому було лише 29 років. Броуді у фільмі "Бруталіст"

Нагадаємо, що 97-ма церемонія вручення нагород премії "Оскар" в театрі "Долбі" запам'яталася низкою цікавих моментів.

Вперше ведучим заходу став комік Конан О'Брайен. Останнім часом ця роль діставалася коміку та телеведучому Джиммі Кіммелу. У західних таблоїдах ширилися чутки, що Кіммела не покликали через його гострі політичні жарти в тому числі у сторону Дональда Трампа, а організатори не хотіли "політизувати" цьогорічну церемонію.

Глядачі змогли побачити виступи таких зірок, як Doja Cat, Cynthia Erivo, Ariana Grande, LISA з гурту Blackpink, Queen Latifah і RAYE. Адам Сендлер на церемонії "Оскар-2025"

Пітер Строган отримував "Оскар" за найкращий адаптований сценарій для фільму "Конклав" з українським прапором на смокінгу.

Peter Straughan portando la bandera de Ucrania durante su discurso tras ganar el Oscar a mejor guion adaptado por CONCLAVE #Oscars pic.twitter.com/ucTbWpUWRc — Sopitas (@sopitas) March 3, 2025

Українська документальна стрічка "Порцелянова війна" була номінована на найкращий документальний фільм. Однак, на жаль, не здобула другий "Оскар" для нашої країни. Наразі єдина статуетка в активі українських кіношників - за фільм "20 днів у Маріуполі".

До слова, якщо ви пропустили трансляцію "Оскара-2025", то переглянути головні моменти та виступи можна на офіційному YouTube-каналі премії або на телеканалі "Суспільне Культура" - там повтор церемонії покажуть 3 березня о 20:45 і 9 березня о 20:20.

Вас може зацікавити