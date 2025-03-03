"Оскар-2025": названо найкращий фільм
Стало відомо, яка стрічка отримала "Оскар-2025" у номінації "Найкращий фільм".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пряму трансляцію 97-ї церемонії нагородження найпрестижнішої кінопремії.
Який фільм отримав "Оскар"
На 97-й церемонії вручення премії "Оскар" у 2025 році за звання "Найкращий фільм" змагалися десять стрічок, що відзначилися різноманітністю жанрів та тематики.
Перемогу здобув фільм "Анора" - історія про стриптизерку, яка стикається з життєвими викликами та змінами.
Серед номінантів на "Найкращий фільм" також були:
- "Бруталіст" - оповідь про шлях іммігранта-архітектора, який намагається реалізувати свої мрії в США.
- "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець" - біографічна стрічка про життя легендарного музиканта Боба Ділана.
- "Конклав" - трилер, що розгортається у Ватикані під час виборів нового Папи.
- "Дюна: Частина друга" - продовження епічної науково-фантастичної саги за мотивами роману Френка Герберта.
- "Емілія Перес" - фільм з квір-поглядом на тему наркоторгівлі.
- "Субстанція" - сучасна інтерпретація класичної історії про доктора Джекіла та містера Хайда.
- "Нікелеві хлопці" - розповідь про боротьбу двох афроамериканських юнаків у реформаторії.
- "Wicked: Чародійка" - мюзикл, що є приквелом до відомої історії "Чарівник країни Оз".
- "Я все ще тут" - фільм про період бразильської диктатури.
Про що фільм "Анора"
Фільм 2024 року розповідає історію молодої секс-працівниці з Брукліна, Анори, життя якої кардинально змінюється, коли вона зустрічає та імпульсивно виходить заміж за Ваню, сина російського олігарха.
Коли новина про шлюб доходить до Росії, батьки Вані приїжджають до Нью-Йорка, щоб анулювати шлюб та руйнують казку про Попелюшку.Кадр з фільму "Анора"
Вас може зацікавити
- Топ-12 найбільш сенсаційних перемог на "Оскарі", які шокували кінокритиків, глядачів і букмекерів
- Forbes назвав імена найбільш високооплачуваних акторів 2024 рок
- 42-річний Кіран Калкін отримав свій перший в кар'єрі "Оскар"