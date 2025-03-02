7 фільмів, що допоможуть знайти сенс і натхнення для життя

Іноді в житті виникає момент, коли здається, що все втрачено, і ми втрачаємо орієнтири. Але саме в такі моменти фільми можуть стати справжнім джерелом натхнення та сили. Вони здатні показати нам, як важливо цінувати кожну миттєвість, шукати сенс у найпростіших речах і не здаватися навіть у найскладніших ситуаціях.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує добірку з 7 фільмів, які допоможуть вам знайти натхнення для життя, подарують новий погляд на світ і надихнуть рухатися вперед.

Один день (2011)

Емма і Декстер волею випадку познайомилися в середині липня 1988 року, коли всі святкували випускний вечір в університеті. Будучи абсолютно різними, вони, як не дивно, все ж провели разом весь вечір, а потім і ніч після випускного.

Вранці молоді люди зрозуміли, що продовження у їх знайомства не вийде, і розійшлися, як їм здавалося, назавжди. Але через рік, саме 15 липня, вони абсолютно випадково знову стикаються. А ще через рік - доля знову їх зводить. І так відбувається з року в рік, і в кожен п'ятнадцятий день липня. Чи випадкові ці зустрічі?

Достукатися до небес (1997)

Двоє смертельно хворих чоловіків, Руді та Мартін, зустрічаються в лікарні під час лікування. Вони розуміють, що їм залишилося небагато часу, і вирішують вирушити в подорож, щоб здійснити свої мрії. Під час подорожі вони стикаються з різними викликами, а також роблять кілька несподіваних об'їздів.

Тим часом їх переслідують двоє поліцейських, які розшукують Мартіна за злочин, який він скоїв багато років тому. Досягнувши місця призначення, вони усвідомлюють справжній сенс життя і смерті та примиряються зі своїм минулим. Зрештою, вони обидва знаходять завершення і прийняття, коли стукають у небесні двері.

Траса 60 (2002)

У центрі сюжету - Ніл Олівер, у якого є, здавалося б, все необхідне: забезпечені батьки, можливість блискучої юридичної кар'єри, прекрасна наречена. Але хлопець мріє стати художником. А ще він зовсім не вміє приймати рішення - за нього це робить комп'ютерна програма. У свій день народження молода людина загадує бажання: він хоче визначитися в своєму житті.



Незабаром головний герой зустрічає дивного чоловіка, який називає себе О. Б. Ґрант. Його ініціали розшифровуються, як Одне Бажання Гарантовано. Чарівник відправляє Ніла в захоплюючу подорож по уявній автостраді 60, яка допоможе юнакові розібратися в собі...

Поки не зіграв у ящик (2007)

Сюжет фільму розповідає захопливу історію з життя двох літніх людей, які вирішили взяти від життя все, чого вони давно хотіли. Перебуваючи в одній палаті медичної клініки, обидва пацієнти дізнаються про страшний діагноз - рак.

Часу залишилося мало, і ні багатому мільярдерові, ні звичайному автомеханіку не під силу змінити своє становище. Але перш ніж з ними щось трапиться - вони складають список справ, які необхідно зробити.

Заплати іншому (2000)

Учень сьомого класу Тревор МакКінні завжди був трохи дивним хлопчиком. Поки інші діти грали у війну або знущалися над своїми не такими щасливими однокласниками, Тревор рятував тварин і допомагав учителям. Одного разу хлопчик десь вичитав, що самостійно може почати «ланцюжок добра».

Зробити щось хороше незнайомій людині, яка потім зробить аналогічний вчинок стосовно кого-небудь іншого. Попри запевнення дорослих, що люди жорстокі і того не станеться, Тревор все одно починає допомагати бездомним, сиротам, навіть своїм ворогам...

Фонтан (2006)

Томас Крео шукає Древо життя, сік якого, як свідчать легенди, дарує вічне життя. Томасу необхідно врятувати свою смертельно хвору дружину Ізабель...

Меланхолія (2011)

За сюжетом, екзальтована дівчина, на ім'я Жюстін, виходить заміж, а її сестра Клер з чоловіком беруть на себе організацію весілля у великому родинному маєтку. Водночас до Землі наближається планета сузір'я Скорпіона "Меланхолія", що за повір’ями віщує не більше не менше кінець усього сущого.

Втім, для Жюстін прийдешній Армагеддон - це незначуща дрібниця. І взагалі, думки про кінець світу лише відволікають її від спостереження за стіною…

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