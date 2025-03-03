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"Оскар-2025": Майкі Медісон стала найкращою акторкою

Понеділок 03 березня 2025 05:43
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"Оскар-2025": Майкі Медісон стала найкращою акторкою Стало відомо, хто отримав "Оскар" за "Найкращу жіночу роль" (фото: Getty)
Автор: Дмитро Войналович

Відбулася церемонія вручення "Оскар-2025", де кінокритики назвали кращі фільми, найталановитіших акторів і режисера року. У номінації "Найкраща жіноча роль" перемогу отримала головна героїня фільму "Анора" - 25-річна Майкі Медісон.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на трансляцію 97-ї церемонії вручення нагород премії "Оскар".

Також у списках претендентів на перемогу були:

  • Синтія Еріво - "Wicked: Чародійка" (як Ельфаба Тропп)
  • Карла Софія Гаскон - "Емілія Перес" (як Емілія Перес / Хуан "Манітас" Дель Монте)
  • Демі Мур - "Субстанція" (як Елізабет Спаркл)
  • Фернанда Торрес - "Я все ще тут" (як Юніс Пайва)

Хто така Майкі Медісон

Майкі Медісон - американська акторка, відома своїми ролями в незалежному кіно. Вона здобула популярність завдяки своїм виступам у різноманітних фільмах та телешоу, зокрема за участь у проектах, що отримали визнання критиків.

Почала свою кар'єру в кінематографі в середині 2010-х років, здобувши популярність завдяки ролям у незалежних фільмах та телевізійних проектах. Вона стала відомою за участь у таких фільмах, як "Пси" (2019) і "Я, ти, він і вона" (2017).&quot;Оскар-2025&quot;: Майкі Медісон стала найкращою акторкоюМайкі Медісон в серіалі "Леді в озері"

Медісон відома своєю здатністю працювати з складними і багатошаровими персонажами. Її акторська гра часто відзначається глибиною емоцій та здатністю занурити глядачів у внутрішній світ персонажів.&quot;Оскар-2025&quot;: Майкі Медісон стала найкращою акторкоюМайкі Медісон в фільмі "Анора"

Нагадаємо, що церемонія традиційно відбувалася у лос-анджелеському театрі "Долбі". Ведучим премії був американський комік і телеведучий, лауреат премії "Еммі" Конан О'Браєн.

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