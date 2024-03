Вперше в історії! Український фільм отримав Оскар 2024

Під час промови Чернов сказав, що він "хотів би, щоб цей фільм ніколи довелося знімати".

"Я проміняв би цю статуетку на те, щоб Росія ніколи не нападала на наші міста, не убивала десятки тисяч наших громадян... Разом ми повинні робити все, щоб ця війна закінчилася", - сказав він.

"Дякую усім. Слава Україні!" - додав режисер.

Весь зал аплодував Чернову стоячи.

'20 Days in Mariupol' wins Best Documentary Feature Film at the #Oscars. pic.twitter.com/KP50QmYiua