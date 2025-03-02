Гламур поза часом. 20 легендарних образів червоної доріжки "Оскара"

Щороку червона доріжка премії "Оскар" стає справжнім подіумом, де зірки демонструють вишукані сукні та сміливі модні рішення. Деякі образи швидко забуваються, а інші стають справжніми іконами стилю, що впливають на моду десятиліттями.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало 20 найяскравіших і легендарних суконь в історії "Оскара", які досі захоплюють, надихають і вважаються еталоном гламурної елегантності.

Вбрання, що пройшли перевірку часом

Кожен із цих образів заслуговує окремого місця в Залі слави! Просто подивіться на ці неймовірні аутфіти, які й сьогодні зберегли свою актуальність і так само викличуть шквал бурхливих емоцій, якщо зірки знову вийдуть у них на публіку.

Мішель Вільямс

Американська акторка з'явилася на "Оскарі-2006" у жовтій сукні від модельєрки Вери Вонг. Приталений крій вбрання дозволив відкрити декольте, а також підкреслити плечі. Свій образ зірка доповнила червоною помадою, зібраним волоссям і сріблястим клатчем.

Мішель Вільямс на "Оскарі-2006" (фото: Getty Images)

Ніколь Кідман

Акторка прийшла на "Оскар-2007" у сукні від Balenciaga. Одяг дозволив ідеально підкреслити фігуру та продемонструвати красиві плечі й руки. Свій образ знаменитість доповнила розпущеним волоссям, аксесуарами та ніжним відтінком червоної помади.

Ніколь Кідман на "Оскарі-2007" (фото: Getty Images)

Міла Куніс

Селебриті з'явилася на церемонії у 2011 році у сукні приємного лавандового відтінку. Вбрання мало ефектний виріз у зоні грудей і напівпрозорі вставки по всій довжині. Свій образ акторка з українським корінням доповнила маленькою сумочкою, помітними браслетами, сережками та зібраним на потилиці волоссям.

Міла Куніс на "Оскарі-2007" (фото: Getty Images)

Емма Стоун

Для 87-ї церемонії "Оскара" вона обрала сукню приємного золотистого кольору, декоровану блискітками та візерунками. Вбрання дозволило акторці продемонструвати спину та підкреслити фігуру. Зірка завершила аутфіт яскравим вечірнім макіяжем і легкими локонами.

Емма Стоун на "Оскарі-2007" (фото: Getty Images)

Люпіта Ніонго

Акторка і кінорежисерка прибула на 86-ту церемонію вручення нагород у Голлівуді у красивому вбранні, яке не залишилося поза увагою. Сукня була небесного відтінку, мала пишну спідницю та відрізнялася особливо жіночним вирізом зверху.

Люпіта Ніонго (фото: Getty Images)

Демі Мур

На 82-й церемонії "Оскара" зірка була в сукні з асиметричним дизайном і пишною спідницею. До вечірнього вбрання вона підібрала босоніжки на високих підборах, масивні сережки та браслети.

Демі Мур (фото: Getty Images)

Клер Дейнс

Для "Оскару у 1997 році американська акторка обрала сукню приталеного крою і з мінімалістичним декором. Цей одяг зірка доповнила прикрасою на шиї, сумочкою з атласної тканини та виразним макіяжем очей.

Клер Дейнс у 1997 році (фото: Getty Images)

Пенелопа Крус

Номінантка за найкращу жіночу роль у фільмі "Повернення" прибула на церемонію вручення "Оскара" 2007 у сукні від Versace. Одяг мав яскравий дизайн, а тому привернув до себе увагу з перших секунд появи зірки на хіднику.

Пенелопа Крус (фото: Getty Images)

Меріл Стріп

Акторка приїхала на 84-ту щорічну церемонію вручення, яка тоді проходила 26 лютого 2012 року, у сріблястій сукні з ефектним декольте та поясом у зоні талії. Свій образ селебриті доповнила сріблястими босоніжками, а також клатчем з яскравим дизайном.

Меріл Стріп (фото: Getty Images)

Гвінет Пелтроу

А от ця зірка вразила присутніх своєю появою на 84-й церемонії "Оскара". Тоді вона обрала вбрання від Tom Ford та доповнила його прикрасами від Anna Hu і туфлями від Jimmy Choo.

Гвінет Пелтроу (фото: Getty Images)

Кейт Гадсон

Знаменитість з'явилася на червоному хіднику у сукні від бренду Versace. Одяг мав лаконічний та стриманий дизайн, проте у той же час вражав своєю пишністю та оригінальністю.

Кейт Гадсон (фото: Getty Images)

Дженніфер Еністон

Зірка серіалу "Друзі" прийшла на 85-ту церемонію вручення нагород у насичено-червоній сукні від Valentino Haute Couture. Вбрання ідеально підкреслило фігуру акторки та дозволило їй оголити плечі. Особливої чарівності образу додали розпущене волосся, мінімалістичний макіяж та вдало підібрані прикраси.

Дженніфер Еністон (фото: Getty Images)

Кейт Бланшетт

Акторка з'явилася у сукні від Givenchy Couture на 83-й щорічній церемонії "Оскара", яка тоді проходила у театрі "Кодак" (минула назва театру "Долбі"). Сукню вона поєднала з прикрасами Van Cleef & Arpels.

Кейт Бланшетт (фото: Getty Images)

Октавія Спенсер

Акторка вразила вибором особливо яскравого вбрання. Вона з'явилася на 84-й церемонії "Оскара" у молочно-білій сукні, яка була декорована по всій довжині блискітками й паєтками, та мала особливі акцентні деталі в зоні талії. Завершили аутфіт крихітна сумочка, масивні прикраси та вечірній макіяж.

Октавія Спенсер (фото: Getty Images)

Геллі Беррі

Акторка приїхала на 83-тю церемонію "Оскара" у не менш ефектній сукні. Вбрання мало пишний дизайн унизу та було декороване сріблястими масивними вставками по всій довжині. Також воно дозволило зірці оголити плечі, що особливо чарівно виглядало у поєднанні з її короткою стрижкою.

Геллі Беррі (фото: Getty Images)

Ума Турман

Американська акторка прибула на "Оскар" у 1995 році у сукні від Prada. Блакитне вбрання мало мінімалістичний дизайн, і його вона вдало поєднала з сумочкою та накидкою з напівпрозорої тканини. Також довершили образ маленькі акуратні прикраси та приємний відтінок матової рожевої помади.

Ума Турман (фото: Getty Images)

Кемерон Діас

Зірка з'явилася на 82-й премії "Оскара" у сукні, яка також пройшла перевірку часом. Вбрання відрізняється витонченим дизайном, який має об'ємні вставки по всій довжині, а особливої уваги заслуговує пишна спідниця, що плавно спадає вниз. Вдале поєднання аксесуарів, зачіски та інших елементів образу дозволило акторці опинитися у цьому списку.

Кемерон Діас (фото: Getty Images)

Гіларі Свенк

Акторка, яку номінували в категорії "Найкраща жіноча роль" за фільм "Крихітка на мільйон доларів", з'явилася на "Оскарі-2005" у не менш привабливому вбранні. Вона обрала сукню темно-синього кольору, яка мала асиметричний дизайн на спині.

Гіларі Свенк (фото: Getty Images)

Шерон Стоун

Акторка з'явилася на "Оскарі-1998" у спідниці від Вери Вонг та сорочці від The Gap. Тоді проходила 70-та церемонія вручення нагород від Академії, і захід, як і завжди, відбувався у Лос-Анджелесі.

Шерон Стоун (фото: Getty Images)

Шарліз Терон

Акторка з'явилася на 76-й церемонії вручення нагород у сукні від Tom Ford for Gucci. Її вона скомбінувала з красивими босоніжками, лаконічними прикрасами, а також масивним браслетом у вигляді сіточки. Вбрання дозволило знаменитості відкрити плечі та підкреслити зону декольте.

Шарліз Терон (фото: Getty Images)

Що ще слід знати про "Оскар-2025"

До цьогорічної церемонії нагородження залишається все менше часу, а тому пропонуємо пригадати ключові моменти, які досі залишаються знаковими для фанатів.

Лідером за кількістю номінацій залишається стрічка "Емілія Перес", яка потрапила одразу в 13 категорій. Загалом номінанти 2025 року демонструють широкий спектр історій - від мюзиклів до історичних епосів та біографічних драм. Така різноманітність підкреслює динаміку й навіть непередбачуваність сучасного кіно.

Що відомо про "Оскар-2025" (фото: Getty Images)

До слова, серед номінантів "Оскара-2025" опинилася й українська стрічка "Порцелянова війна". Вона змагатиметься в категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".

"Порцелянова війна" розповідає про життя художників-керамістів у Харкові на початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Фільм уже здобув низку престижних нагород, зокрема приз глядацьких симпатій на Cinema Eye Honors та Гран-прі американського журі у сфері документального кіно на кінофестивалі Sundance.