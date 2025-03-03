ua en ru
Пн, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Кіран Калкін отримав "Оскар" за кращу роль другого плану

Понеділок 03 березня 2025 02:57
UA EN RU
Кіран Калкін отримав "Оскар" за кращу роль другого плану Кіран Калкін отримав перший "Оскар" (актор у фільмі "Справжній біль")
Автор: Дмитро Войналович

"Оскар-2025" у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" отримав відомий американський актор Кіран Калкін, який зіграв у фільмі "Справжній біль".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на трансляцію церемонії нагородження премії.

Окрім Калкіна у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" на "Оскар" претендували також:

  • Юра Борисов - "Анора"
  • Едвард Нортон - "Повна невідомість"
  • Гай Пірс - "Бруталіст"
  • Джеремі Стронг - "Учень. Історія Трампа"
  • Дензел Вашингтон - "Гладіатор II"

Кіран Калкін отримав &quot;Оскар&quot; за кращу роль другого плану

Хто такий Кіран Калкін

Кіран Калкін - американський актор, відомий своїми ролями в кіно та на телебаченні. Він є молодшим братом Маколея Калкіна.

Кіран розпочав акторську кар'єру в дитинстві, з'являючись у таких фільмах, як "Сам удома" та "Батько нареченої". Однак справжнє визнання прийшло до нього завдяки ролі Романа Роя в популярному серіалі "Спадкоємці".

У 2023 році Кіран став амбасадором італійського люксового бренда Zegna, представляючи фірмове взуття Triple Stitch.

Окрім "Оскара" за свою роботу у фільмі "Справжній біль" 42-річний Калкін отримав премію "Золотий глобус" та нагороду Британської кіноакадемії BAFTA.Кіран Калкін отримав &quot;Оскар&quot; за кращу роль другого плануКіран Калкін у фільмі "Справжній біль"

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Оскар Актори Фільми
NEWS
Що змінилося в правилах бронювання від мобілізації: головні нововведення
Що змінилося в правилах бронювання від мобілізації: головні нововведення