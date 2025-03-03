"Оскар-2025": список всех победителей самой престижной кинопремии

В ночь со 2 на 3 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения наград премии "Оскар". Желанные статуэтки получили актеры, режиссеры, фильмы и другие представители киноиндустрии.

РБК-Украина (проект Styler) публикует имена победителей в каждой из номинаций.

Так, престижную статуэтку за "Лучшую женскую роль" завоевала Майки Мэдисон за свою мастерскую игру в фильме "Анора". В мужской категории, награду за "Лучшую мужскую роль" получил Эдриан Броуди, впечатляюще воплотив образ главного героя в картине "Бруталист".

Кульминацией вечера стало объявление картины "Анора" лучшим фильмом года.

Полный список обладателей премии "Оскар-2025"

Лучший фильм: "Анора"

Лучший международный полнометражный фильм: "Я до сих пор здесь"

Лучшая режиссерская работа: Шон Бейкер - "Анора"

Лучшая мужская роль: Эдриан Броуди - "Бруталист"

Эдриан Броуди в фильме "Бруталист"

Лучшая женская роль: Майки Мэдисон - "Анора" Майки Мэдисон в фильме "Анора"

Лучшая мужская роль второго плана: Киран Калкин - "Настоящая боль" Киран Калкин в фильме "Настоящая боль"

Лучшая женская роль второго плана: Зои Салдана - "Эмилия Перес" Зои Салдана в фильме "Эмилия Перес"

Лучший оригинальный сценарий: "Анора"

Лучший адаптированный сценарий: "Конклав"

Лучшая операторская работа: "Бруталист"

Лучший монтаж: "Анора"

Лучшая работа художника-постановщика: "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший дизайн костюмов: "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший грим и прически: "Субстанция"

Лучшие визуальные эффекты: "Дюна. Часть вторая"

Лучший звук: "Дюна. Часть вторая"

Лучшая музыка к фильму: "Бруталист"

Лучшая песня к фильму: "Эмилия Перес" (Zoe Saldaña & Karla Sofía Gascón - "El Mal")

Лучший документальный полнометражный фильм: "Нет другой земли"

Лучший короткометражный документальный фильм: "Единственная девушка в оркестре"

Лучший игровой короткометражный фильм: "Я не робот"

Лучший анимационный полнометражный фильм: "Поток. Последний кот на Земле"

Лучший анимационный короткометражный фильм: "В тени кипариса"

Интересные факты об "Оскаре-2025"

Нынешний "Оскар" отметился возвращением мюзиклов: впервые за более чем 50 лет в номинации "Лучший фильм" представлены сразу два - "Злая: Сказка о ведьме Запада" и "Эмилия Перес".

Впервые в истории на "Оскар" как "Лучший фильм" был номинирован боди-хоррор - "Субстанция", что демонстрирует расширение жанровых границ премии.

Среди номинанток на "Лучшую женскую роль" были Фернанда Торрес и Изабелла Росселлини, которые следуют примеру своих известных матерей, номинированных на "Оскар" в прошлом - Фернанду Монтенегру и Ингрид Бергман соответственно.

Впервые с 1977 года все номинантки на "Лучшую женскую роль" были представлены в фильмах, претендующих на "Лучший фильм".

В фильме "Бруталист" была использована технология украинского стартапа Respeecher для воспроизведения венгерского акцента актерами.

Себастиан Стэн стал восьмым актером, номинированным за исполнение роли президента США. Себастиан Стэн в фильме о Трампе

В этом году впервые в истории премии номинацию получила открытая трансгендерная актриса - Карла София Гаскон, исполнившая главную роль в фильме Жака Одияра "Эмилия Перес".

Третий год подряд украинские документалисты попадают в финальный список премии со своими лентами. К сожалению, одержать победу пока получилось лишь однажды - в прошлом году "20 дней в Мариуполе" принес Украине первый "Оскар" в истории.

Питер Строган получал "Оскар" за лучший адаптированный сценарий для фильма "Конклав" с украинским флагом на смокинге.

Peter Straughan portando la bandera de Ucrania durante su discurso tras ganar el Oscar a mejor guion adaptado por CONCLAVE #Oscars pic.twitter.com/ucTbWpUWRc - Sopitas (@sopitas) 3 марта 2025 г.

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