Леся Нікітюк зізналася, чому відклала весілля з коханим-військовим

На запитання журналістки, яким вона бачить своє весілля, Нікітюк відповіла, що дуже хоче свято з усіма українськими традиціями.

"Звичайно, я як людина з Хмельницької області і як людина, яка, до речі, рідко веде весілля. Але я за своє життя з дитинства - у мене тільки в мами 7 похресників і в тата - 8 - ми переходили всі весілля, всі "шалаші". Усі ці українські традиції, де зять миє мамі ноги горілкою, а потім кропивою. Звичайно, я хочу, щоб моїй мамі теж таке зробили", - зазначила телеведуча.

Також вона підкреслила, що хоче урочисте свято.



Леся Нікітюк розповіла, про яке весілля мріє (скриншот відео)

"Звичайно, я хочу таке весілля, де буде багато людей", - розповіла Леся Нікітюк.

Водночас вона підкреслила, що поки що вони з її коханим-військовим відклали цей захід.

"Знаєте, зараз дуже мало приводів для радості. Але ми все-таки дали відстрочку цій події. Тому що Дмитро є на сьогодні чинним військовослужбовцем, і ми поки що не можемо будувати графіки на це", - підсумувала вона.

Що відомо про стосунки Лесі Нікітюк із Дмитром Бабчуком

Телеведуча, якій торік виповнилося 37 років, жодного разу не була заміжня. У неї було кілька романів, а також вона розповідала, що перебуває у вільних стосунках.

Влітку 2024 року вона стала інтригувати своїх підписників неоднозначними фото. Нікітюк довгий час приховувала його ім'я та обличчя, показуючи лише частинами.

Через кілька місяців у мережі з'явилися чутки, що її коханим є 28-річний Дмитро Бабчук, який служить у ЗСУ.



Дмитро Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)

Чоловік спочатку служив у морській піхоті, у 2018 році увійшов до складу нової 35-ї окремої бригади морської піхоти, потім був в окремому підводному протидиверсійному загоні, а тоді перейшов до 73-го окремого морського центру ССО.

Наразі він не розголошує, де служить і чим займається. Також веде Instagram, де на нього підписано понад 39 тис. користувачів, і Тік Ток.

Пізніше телеведуча підтвердила свій роман із військовим. Він теж уже встиг висловитися про їхні стосунки.



Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)

На початку цього року під час відпустки в Карпатах військовослужбовець зробив їй пропозицію руки та серця, на яку вона відповіла згодою.



Леся Нікітюк показала обручку (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

У ЗМІ також з'явилися чутки, що телезірка вагітна. Однак Леся Нікітюк поки що не підтвердила цю інформацію, а продовжує тримати інтригу і віджартовуватися. Нещодавно вона з'явилася в обтислій сукні.



Леся Нікітюк виходить заміж (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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