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Леся Нікітюк заручилася з коханим-військовим і показала каблучку

Понеділок 06 січня 2025 17:15
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Леся Нікітюк заручилася з коханим-військовим і показала каблучку Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк виходить заміж - її коханий Дмитро Бабчук освідчився їй під час їхнього спільного відпочинку в Карпатах.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на новий пост в Instagram знаменитості.

Вона показала фото з каблучкою для заручин на безіменному пальці правої руки на тлі розкішного засніженого пейзажу.

"Тут і не відмовиш", - підписала публікацію ведуча.

Леся Нікітюк заручилася з коханим-військовим і показала каблучку

Леся Нікітюк показала каблучку (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На другому фото Нікітюк позує в повний зріст - телеведуча не приховує своєї щасливої посмішки.

Леся Нікітюк заручилася з коханим-військовим і показала каблучку

Леся Нікітюк виходить заміж (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Її коханий Дмитро Бабчук також показав у Stories каблучку з великим каменем.

"Леся Нікітюк, дивись, що взяв тобі. Поміряєш?" - написав він.

Леся Нікітюк заручилася з коханим-військовим і показала каблучку

Скриншот

Як відреагували в мережі

Фоловери Нікітюк, серед яких чимало українських знаменитостей, одразу ж почали вітати її із заручинами:

  • "Моя найяскравіша. Моя прекрасна. Вітаю! Ти заслуговуєш бути щасливою" - написала співачка Наталя Могилевська
  • "Вітаю, мала", - зазначив актор Тарас Цимбалюк
  • "А! Вітаю!" - написала співачка Маша Кондратенко
  • "Лесю, коли ти вийдеш заміж?" - "Скоро!". Так я взяла своє найкоротше ексклюзивне інтерв'ю, значить?" - з гумором написала телеведуча Маша Єфросиніна.
  • "Хочеться вже кричати "гірко", - зазначила співачка Наталка Карпа
  • "Кайф! Вітаю" - написала співачка Віра Брежнєва.

Леся Нікітюк заручилася з коханим-військовим і показала каблучку

Леся Нікітюк з коханим (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Що відомо про роман Лесі Нікітюк із Дмитром Бабчуком

Нікітюк у свої 37 років жодного разу не була заміжня. Після болісного розставання із сусідом вона довгий час приховувала свої стосунки.

Влітку 2024 року знаменитість заінтригувала підписників, що в її житті з'явився загадковий молодий чоловік. Леся довгий час приховувала його ім'я та обличчя, показуючи лише частинами.

Спочатку ведуча опублікувала знімок у ліфті, обійнявшись з невідомим чоловіком.

Леся Нікітюк заручилася з коханим-військовим і показала каблучку

Скриншот

Друге фото було зроблено біля її холодильника. На ньому було видно спину її обранця з татуюваннями, який стояв у трусах.

Леся Нікітюк заручилася з коханим-військовим і показала каблучку

Скриншот

Вона також показувала у своєму блозі, що чоловік часто дарує їй квіти.

У жовтні в мережі з'явилися чутки, що Нікітюк зустрічається з 28-річним Дмитром Бабчуком, який служить у Збройних Силах України.

Пізніше телеведуча підтвердила цю інформацію. Потім і сам військовий прокоментував їхні стосунки.

Леся Нікітюк заручилася з коханим-військовим і показала каблучку

Скриншот

Зараз пара відпочиває в Буковелі. Так, днями Леся показала відверте фото з Бабчуком.

Леся Нікітюк заручилася з коханим-військовим і показала каблучку

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк зробила хвалений салат із ТікТока і припустилася помилки.

Також Нікітюк з'явилася в екстремальному міні у свій день народження.

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