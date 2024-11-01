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Бойфренд-військовий Лесі Нікітюк вперше висловився про їхні стосунки

П'ятниця 01 листопада 2024 13:00
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Бойфренд-військовий Лесі Нікітюк вперше висловився про їхні стосунки Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Катерина Собкова

Військовий Дмитро Бабчук, роман з яким нещодавно підтвердила Леся Нікітюк, розговорився про особисте. Він уперше прокоментував свої стосунки із відомою телеведучою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на його Instagram-акаунт.

Так, днями чоловік вирішив поспілкуватися зі своїми фоловерами у Stories. Один із них запитав, як довго він із Лесею перебуває у стосунках - скільки місяців чи, можливо, років.

"Таке враження, наче все життя", - зазначив Бабчук.

Бойфренд-військовий Лесі Нікітюк вперше висловився про їхні стосунки

Скриншот

Що відомо про роман Нікітюк та Дмитра Бабчука

37-річна Леся Нікітюк не була заміжня і не має дітей. У минулому вона мала досвід невдалих романів, також вона заявляла, що перебуває у вільних стосунках.

Влітку цього року дівчина почала інтригувати своїх підписників. Спочатку вона поділилася знімком у ліфті з невідомим чоловіком - обличчя обранця вона, звісно, не показала. Молодий чоловік ніжно обіймав ведучу.

Бойфренд-військовий Лесі Нікітюк вперше висловився про їхні стосунки

Скриншот

Потім Нікітюк продовжила тримати інтригу - вона опублікувала фото з букетом, фото молодика в трусах біля її холодильника, а також показала його спину з татуюваннями. Фоловери довго не могли вгадати, з ким же у Лесі стосунки.

Бойфренд-військовий Лесі Нікітюк вперше висловився про їхні стосунки

Скриншот

Потім стало відомо, що це 28-річний захисник Дмитро Бабчук. Чоловік спочатку служив у морській піхоті, у 2018 році увійшов до складу нової 35-ї окремої бригади морської піхоти, потім був у окремому підводному протидиверсійному загоні, а тоді перейшов до 73-го окремого морського центру СЗГ.

На даний момент він не розголошує, де служить і чим займається. Також веде Instagram, де на нього підписано понад 39 тис. користувачів, і Тіk Тok.

Бойфренд-військовий Лесі Нікітюк вперше висловився про їхні стосунки

Бойфренд-військовий Лесі Нікітюк вперше висловився про їхні стосункиБойфренд-військовий Лесі Нікітюк вперше висловився про їхні стосунки

Дмитро Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)

Раніше Слава Дьомін зізнався, чи мав роман із Лесею Нікітюк, і висловився про секс із Мишиною.

Також читайте, як Лесю Нікітюк захейтили через роман із молодим військовим.

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