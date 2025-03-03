Колишній "Холостяк" Іраклі Макацарія вперше показав обличчя 2-річного сина: на кого він схожий
Грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія, який брав участь в українському реаліті-шоу про кохання "Холостяк-6", показав нові фото свого сина Георгія.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на новий пост в Instagram знаменитості.
Іраклі Макацарія показав сина
"Наш Джио. Ми любимо тебе!" - підписав він серію фото з дружиною і хлопчиком.
Примітно, що це перші фото, на якому грузин повністю показав обличчя свого сина. Хлопчику в червні 2025 року виповниться 2 роки.
Іраклі Макацарія показав сина (фото: instagram.com/maqatsa)
На фото зображений хлопчик із приголомшливим кучерявим волоссям і милою посмішкою.
Син Іраклі Макацарія Георгій (фото: instagram.com/maqatsa)
Для сімейної зйомки ексхолостяк і його дружина Ліза Чічуа вибрали стиль кежуал. Макацарія постав у синіх джинсах і футболці-поло на ґудзиках.
Іраклі Макацарія з дружиною і сином (фото: instagram.com/maqatsa)
Його дружина обрала два образи зі штанами та обтислим верхом. Примітно, що вона вже прийшла у свою форму після других пологів. Нагадаємо, лише місяць тому вона народила своєму чоловікові доньку.
Ліза Чічуа з сином (фото: instagram.com/maqatsa)
Маленького Георгія одягли в такий самий лук, як і в його зіркового батька - джинси та футболку поло.
Син ексхолостяка Іраклі Макацарії (фото: instagram.com/maqatsa)
На іншому фото малюк позує в бежевих штанах і темно-зеленому гольфі-водолазці, а також кросівках у тон до нього.
Маленький Георгій (фото: instagram.com/maqatsa)
Зазначимо, що Іраклі просто світиться від щастя поруч із сином і дружиною.
Іраклі Макацарія з дружиною Лізою і сином (фото: instagram.com/maqatsa)
Як відреагували в мережі
Фоловери грузинського бізнесмена тут же почали коментувати публікацію, зазначивши, що маленький Георгій дуже схожий на свою маму:
- "Такий милий" - написала хореограф Ілона Гвоздьова
- "Щастя вам! Дитяча широка посмішка в колі щасливих батьків - це найцінніше"
- "Кучері"
- "Як же він схожий на маму"
- "Чудовий малюк. Чудова сім'я"
- "Маленька копія мами"
- "В кого він такий кучерявий?"
- "Красунчик"
- "Ну які ж класні"
- "Який чудовий хлопчик, схожий на матусю дуже, неймовірна сім'я"
- "Мамин син і татові кучері"
- "Яка мила дитина. Кучерики".
Іраклі Макацарія з сім'єю (фото: instagram.com/maqatsa)
Історія кохання Іраклі Макацарії та Лізи Чічуа
У 2016 році харизматичний грузин був головним героєм шоу "Холостяк" в Україні. Однак стосунки з Оленою Лесик, яку він обрав, не склалися.
Після "Холостяка" Іраклі брав участь в інших українських шоу, зокрема, "Танці з зірками", "Зважені та щасливі", "Маска". Йому приписували безліч романів з українськими знаменитостями, зокрема, з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською, зі співачкою Мішель Андраде та гімнасткою Анною Різатдіновою.
Однак свою долю він зустрів у Грузії - у черзі перед концертом. Тоді йому сподобалася студентка медичного університету Ліза Чічуа. Він дізнався про неї у спільних знайомих і тривалий час пара листувалася в соціальних мережах.
Попри велику різницю у віці - 17 років, дівчина відповіла йому взаємністю.
У 2022 році Іраклі зробив пропозицію руки та серця коханій на вершині гори в Тбілісі, а в липні того ж року закохані зіграли пишне весілля в грузинських традиціях і повінчалися.
Іраклі Макацарія з Лізою Чічуа під час весілля (фото: instagram.com/maqatsa)
А вже в червні 2023 року у них народився первісток, якого назвали Георгій. Іраклі був присутній на пологах і підтримував кохану.
Іраклі Макацарія з Лізою Чічуа (фото: instagram.com/maqatsa)
Лише через рік стало відомо, що пара в очікуванні другої дитини. А в січні 2025 року стало відомо, що у пари народилася донька, яку назвали Ніна.
Новонароджена дочка Іраклі Макацарії (фото: instagram.com/maqatsa)
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