Що на "Оскарі-2025" говорили про Україну

Американська акторка Деріл Ганна, знайома багатьом за роллю Еллі Драйвер - антагоністки героїні Уми Турман у фільмі "Вбити Білла", вийшла на сцену "Оскара-2025", щоб представити номінантів у категорії "Найкращий монтаж".

Перед тим, як оголошувати номінантів, вона вирішила висловити свою підтримку Україні. Першими її словами стали "Slava Ukraine" - "Слава Україні!".

Також вона показала пальцями знак перемоги - V. Зазначимо, що звичай піднімати руку долонею вперед, із середнім і вказівним пальцями у вигляді літери V з'явився в Європі під час Другої світової війни. Цей жест символізував перемогу над нацистською Німеччиною та солідарність між союзниками.

Публіка сприйняла це на ура і довго аплодувала актрисі.

Сценарист фільму "Конклав" Пітер Строхан також публічно висловив підтримку Україні під час "Оскару-2025". Він одягнув на церемонію класичний чорний костюм і білу сорочку, а на лацкан піджака прикріпив брошку, що складалася з жовтої та блакитної стрічок. Як відомо, це кольори прапора України.

Під час спілкування з журналістами видання Variety він відреагував на нещодавню суперечку президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у США. Пітер Строхан наголосив, що "не потрібно повертатися до України спиною".

"Conclave" writer Peter Straughan wears a pin showing his support for Ukraine at the #Oscars. pic.twitter.com/SAapdGtlye