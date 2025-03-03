Леся Никитюк призналась, почему отложила свадьбу с любимым-военным

На вопрос журналистки, какой она видит свою свадьбу, Никитюк ответила, что очень хочет праздник со всеми украинскими традициями.

"Конечно, я как человек с Хмельницкой области и как человек, который, кстати, редко ведет свадьбы. Но я за свою жизнь с детства - у меня только у мамы 7 крестников и у папы - 8 - мы переходили все свадьбы, все "шалаши". Все эти украинские традиции, где зять моет маме ноги водкой, а потом крапивой. Конечно, я хочу, чтобы моей маме тоже такое сделали", - отметила телеведущая.

Также она подчеркнула, что хочет пышное торжество.



Леся Никитюк рассказала, о какой свадьбе мечтает (скриншот видео)

"Конечно, я хочу такую свадьбу, где будет много людей", - рассказала Леся Никитюк.

В то же время она подчеркнула, что пока что они с ее возлюбленным-военным отложили это мероприятие.

"Знаете, сейчас очень мало поводов для радости. Но мы все-таки дали отсрочку этому событию. Потому что Дмитрий является на сегодняшний день действующим военнослужащим, и мы пока что не может строить графики на это", - подытожила она.

Что известно про отношения Леси Никитюк с Дмитрием Бабчуком

Телеведущая, которой в прошлом году исполнилось 37 лет, ни разу не была замужем. У нее было несколько романов, а также она рассказывала, что находится в свободных отношениях.

Летом 2024 года она стала интриговать своих подписчиков неоднозначными фото. Никитюк долгое время скрывала его имя и лицо, показывая лишь частями.

Через несколько месяцев в сети появились слухи, что ее возлюбленным является 28-летний Дмитрий Бабчук, который служит в ВСУ.



Дмитрий Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)

Мужчина сначала служил в морской пехоте, в 2018 году вошел в состав новую 35-ю отдельную бригаду морской пехоты, затем был в отдельном подводном противодиверсионном отряде, а тогда перешел в 73-й отдельный морской центр ССО.

На данный он не разглашает, где служит и чем занимается. Также ведет Instagram, где на него подписаны более 39 тыс. пользователей, и Тіk Тok.

Позже телеведущая подтвердила свой роман с военным. Он тоже уже успел высказаться про их отношения.



Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)

В начале этого года во время отпуска в Карпатах военнослужащий сделал ей предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием.



Леся Никитюк показала кольцо (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В СМИ также появились слухи, что телезвезда беременна. Однако Леся Никитюк пока не подтвердила эту информацию, а продолжает держать интригу и отшучиваться. Недавно она появилась в обтягивающем платье.



Леся Никитюк выходит замуж (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Вас также может заинтересовать