Загадкового бойфренда Лесі Нікітюк розсекречено. Хто він і скільки йому років (фото)

Вже декілька днів ведуча та блогерка Леся Нікітюк інтригувала фанів фото з ймовірним обранцем . Вона вирішила не показувати його обличчя, але "засвітила" тату чоловіка. І завдяки цього його знайшли у соцмережах.

З ким зустрічається Леся Нікітюк та скільки років її обранцю, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

З чого все почалося

Так, Леся публікувала декілька Stories, на яких можна було побачити не лише її, а ще й чоловіка. Втім, Нікітюк нічого про нього не розповідала.

Stories Нікітюк (скріншот)

На фото можна було побачити лише спину загадкового обранця, який, за словами Лесі, "увірвався в її життя та холодильник".

І днями Нікітюк повністю показала спину чоловіка. Він має чимало тату. І найбільший малюнок, величезний череп, зображено саме на спині.

Бойфренд Нікітюк (скріншот)

З ким зустрічається Нікітюк

Саме завдяки тату обранця ведучої знайшли в Instagram. "Слідчі" соцмереж з'ясували, в кого така спина. І виявилося, що це військовий Дмитро Бабчук.

Обранець ведучої (скріншоти)

До речі, сама Леся дійсно підписана на його сторінку і навіть "лайкає" деякі дописи.

З ким зустрічається Нікітюк (скріншот)

Як виглядає бойфренд Нікітюк та що про нього відомо

Бабчуку приблизно 28 років. Він служить в морській піхоті. Хлопець небагато розповідає про себе в соцмережах, але іноді публікує нові фото.

Дмитро Бабчук (фото: instagram.com/special_my_profession)

Військовий також веде Telegram-канал, в якому розповідає про власний мерч, коментує новини та спілкується з фанами. Але про Нікітюк або ж стосунки з нею він нічого не пише.

Хлопець Нікітюк (фото: instagram.com/special_my_profession)

Ймовірно, Бабчук воював на різних напрямках. Він став військовим ще задовго до повномасштабної війни РФ проти України. Перші дописи чоловіка, в яких він публікував фото в формі, датовано 2017 роком.

Обранець Лесі (фото: instagram.com/special_my_profession)

До того ж, одного разу він "засвітився" у дописі фотографів Костянтина та Влади Ліберових. Тоді вони розповідали про морпіхів, які виконують надскладні завдання.

"Коротше, це наші елітні війська, які роблять наднебезпечну та зовсім непублічну роботу, але, як правило, дуже неприємну та болючу для ворога. На рахунку хлопців немало успішних операцій в тилу ворога, а човен, який на тренуванні ми лагідно прозвали "одуванчик" - весь в зароблених дирках від ворожих куль", - розповідали Ліберови.



Ще у 2018 році про Бабчука розповідав фонд "Повернись живим". Тоді він став матросом нової бригади морської піхоти. І було зазначено, що військовий захищав Україну на передовій, на Донбасі. Також він - кандидат в майстри спорту з боксу.

Чим займається обранець Нікітюк (скріншот)