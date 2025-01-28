Леся Нікітюк вагітна первістком, - ЗМІ

ЗМІ повідомляють, що 37-річна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно оголосила про заручини з коханим-військовим, вперше стане мамою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання ТСН .

Чутки про вагітність Лесі почали ширитися після того, як зірка оголосила про завершення своєї роботи в розважальному шоу, яке вона вела з 2018 року.

Це рішення одразу спровокувало хвилю здогадок серед фанатів, і, як виявилося, не безпідставно.

За інформацією джерел ТСН.ua, телеведуча справді очікує на свою першу дитину. Однак сама Нікітюк наразі утримується від будь-яких коментарів на цю тему. Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Що відомо про особисте життя Лесі Нікітюк

Довгий час зірка ретельно приховувала подробиці свого особистого життя. У 2017 році Леся заінтригувала шанувальників новиною про майбутнє весілля зі своїм сусідом, але вже через два роки стало відомо, що одруження скасували.

Також ведучій неодноразово приписували роман із Сергієм Притулою, проте ці чутки так і не підтвердилися.

Зараз Леся перебуває у стосунках із 28-річним військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Її обранець є українським військовим. На своїй сторінці в Instagram він описує себе як "пенсіонера ЗСУ" і "майбутнього мера Одеси".

Леся Нікітюк з коханим (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Дмитро розпочав службу в армії у 2016 році, має досвід роботи у морській піхоті та спецпідрозділах, а також є кандидатом у майстри спорту з боксу. Нещодавно пара поділилася новиною про свої заручини. Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)