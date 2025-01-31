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Леся Нікітюк показалася в обтислій сукні на тлі чуток про вагітність

П'ятниця 31 січня 2025 21:01
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Леся Нікітюк показалася в обтислій сукні на тлі чуток про вагітність Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська ведуча Леся Нікітюк на тлі чуток про можливу вагітність поділилася новими кадрами, на яких постала в обтислій сукні, що підкреслює її фігуру.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Нещодавно українські ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що Леся Нікітюк очікує на первістка.

Поки що ведуча жодним чином не коментує ці чутки, проте продовжує тішити шанувальників новими публікаціями.

Цього разу знаменитість опублікувала відео, на якому вона позує у бежевій обтислій сукні з імітацією жіночого тіла від українського бренду.Леся Нікітюк показалася в обтислій сукні на тлі чуток про вагітність

Леся Нікітюк показалася в обтислій сукні на тлі чуток про вагітністьЛеся Нікітюк (скріншот)

Шанувальники одразу ж почали обговорювати її образ та намагатися розгадати, чи є у чутках про вагітність Лесі частка правди:

  • А кажуть, що ти вагітна
  • Животик трохи випирає чи мені здається ? Чи я зʼїла ІПСО?
  • Оце фігура
  • Леся ви вагітні?
  • Вау, яка сукня
  • Інтрига

Нагадаємо, нещодавно 37-річна Леся Нікітюк оголосила про заручини з військовим Дмитром Бабчуком.

Про їхні стало відомо восени минулого року. Скільки часу насправді пара зустрічається - невідомо.

До слова, раніше 66-річна Шерон Стоун в яскравій сукні з розрізом приголомшила стрункою фігурою.

Також дружина Усика ефектно оголила плечі в новій фотосесії.

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