Леся Нікітюк показалася в обтислій сукні на тлі чуток про вагітність

Українська ведуча Леся Нікітюк на тлі чуток про можливу вагітність поділилася новими кадрами, на яких постала в обтислій сукні, що підкреслює її фігуру.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Нещодавно українські ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що Леся Нікітюк очікує на первістка.

Поки що ведуча жодним чином не коментує ці чутки, проте продовжує тішити шанувальників новими публікаціями.

Цього разу знаменитість опублікувала відео, на якому вона позує у бежевій обтислій сукні з імітацією жіночого тіла від українського бренду.

Леся Нікітюк (скріншот)

Шанувальники одразу ж почали обговорювати її образ та намагатися розгадати, чи є у чутках про вагітність Лесі частка правди:

А кажуть, що ти вагітна

Животик трохи випирає чи мені здається ? Чи я зʼїла ІПСО?

Оце фігура

Леся ви вагітні?

Вау, яка сукня

Інтрига

Нагадаємо, нещодавно 37-річна Леся Нікітюк оголосила про заручини з військовим Дмитром Бабчуком.

Про їхні стало відомо восени минулого року. Скільки часу насправді пара зустрічається - невідомо.