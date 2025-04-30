"Латентний колаборант". Борис Барський встав на захист пам'ятника Пушкіну і нарвався на хейт (відео)

Директор одеського театру "Маски", актор та режисер Борис Барський записав звернення до Зеленського про збереження пам’ятника Пушкіну в Одесі та став зіркою пропагандистських ЗМІ.

Він звернувся до "Вови" та закликав прибрати "брудні лапи від Пушкіна", чим потішив ворогів і розлютив українців. Детальніше розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

У мережі з'явилося відео, на якому Борис Барський в компанії невідомої жінки встає на захист пам'ятника Пушкіну. Не секрет, що в межах декомунізації в Одесі, на яку постійно з РФ летять ракети, активно борються з відгомоном російської культури.

"Вова, забери свої брудні лапи від Пушкіна. Перестань. Залиште в спокої вже. Що він тобі зробив, Вова? Він тобі щось зробив? І ти йому нічого не роби", - сказав він.

"Не будемо скидати Пушкіна", - підсумувала панянка, яка записувала відео.

Ще один учасник події, який був поза камерою, припустив, що нелюбов до російських пам'ятників криється в поганих оцінках в школі...

"Мабуть, двійку за Пушкіна поставили", - заявив чоловік.

Як відреагували в мережі

Як наслідок - відео розлетілося в російських ЗМІ. Там з радістю посмакували любов знаменитого одесита до російської культури. Українці, звісно ж, висловили обурення і критику позиції Барського.

"Борис Барський не відбиває зовсім "дупля", що діючий президент України не вирішує питання з Пушкіним в Одесі, і які руки він має забрати від трубадура імперії? Поясніть цьому хохмачу та підписанту наклепу на Україну до ЮНЕСКО, що є Закони України, які діють завдяки волі українського народу, який зобов'язав органи державної влади (законодавців, виконавців та суддів) позбутись імперської брехні разом з їх символами. І цього ніхто вже не змінить. Борисе, ви невіглас", - написав керівник Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті Сергій Гуцалюк.

Заява Барського про захист пам'ятника Пушкіну розлютила мережу (скриншот)

"Черговий персонаж, який спробував мімікрувати під "патріота", і порвався на принциповому для кожного латентного колаборанта питанні - цього разу демонтажу памʼятника ПУШКІНУ, що на Приморському бульварі. Звертається він чомусь до Президента, напевно, щоб підважити свою "сміливість" та "важливість" для російських ЗМІ, які вже радісно пропагують борця руху опору в Одесі за російську культуру", - написав одесит та засновник ГО "Історія. Культура. Демократія" Артем Карташов.

Обидва додали, що Борис став підписантом листа до ЮНЕСКО, у якому закликають зупинити демонтаж російських пам’ятників в Одесі та звинувачують державу у "тоталітарних методах".

Реакція на відео Бориса Барського (скриншот)

Активісти з "Деколонізація. Україна" зазначили, що на подію має відреагувати Служба безпеки України. Вони зауважили, що "Маски" - принципово російськомовний театр.

Активісти закликають відреагувати на заяву Барського (скриншот)

Що ще пишуть в мережі:

"Крінж. Особливо його аргументи".

"Маски сброшены... Він може ще сто раз повторити "Слава Україні", та в голові російське лайно так і залишилося".

"Борис Барський, коли ви востаннє гуляли вулицями Одеси? Ви бачили, в якому стані знаходиться це місто? Без сліз не можна дивитися, як будівлі просто вмирають на очах і ніхто, абсолютно ніхто не бʼє на сполох. Ви всі "карєниє" - лицеміри! Вам всім памʼятник Пушкіну застряг в горлі, тому не можете вимовити й слова про захист архітектури міста!"

"Давно всім відомо, що ця гидота відвертий колаборант. Не розумію тих, хто ходить на вистави цього театру..."

"Що вас дивує? Всі вистави в театрі "Маски" досі російською".

Нагадаємо, раніше Борис Барський висловився про мовне питання. Він пояснив, чому продовжує спілкуватися російською мовою після повномасштабного вторгнення Росії.