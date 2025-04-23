Декомунізація не для всіх? В Одесі вирішили зберегти частину "російських" вулиць (список)

Громадські активісти просили перейменувати в Одесі низку вулиць, названих на честь російських діячів. Однак комісія при виконавчому комітеті Одеської міської ради вирішила, що більшість із них не підпадають під дію законів "Про декомунізацію" та "Про деколонізацію топонімії".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію ГО "Деколонізація. Україна" у Telegram.

Які вулиці залишаються на карті Одеси

Згідно з інформацією громадської організації, на карті міста Одеса залишаються "вулиці російських літераторів":

Миколи Гумільова;

Олександра Блока.

Також не планують змінювати назви:

двох Першотравневих провулків;

провулку Маршала Малиновського;

вулиці Левітана;

вулиці Купріна;

вулиці Анни Ахматової.

"Так вирішила топонімічна комісія Одеської міської ради. Абсолютно очікувано від них", - йдеться у дописі.

Публікація громадської організації (скриншот: t.me/DecolonizationUkraine)

Що про перейменування вулиць розповіли в Одеській міськраді

Як доказ у ГО оприлюднили відповідний лист - відповідь на запит громадських діячів директора Департаменту міжнародного співробітництва, культури та маркетингу Одеської міської ради Івана Ліптуга.

"Історико-топонімічна комісія при виконавчому комітеті Одеської міської ради перевірила наданий вами перелік назв топонімічних об'єктів міста Одеси вулиць", - йдеться у документі.

Зазначається, що під дію законів "Про декомунізацію" та "Про деколонізацію топонімії" не підпадають:

назви вулиць: Анни Ахматової, Асташкіна, Бехтерєва, Володі Дубініна, Кондрашина, Корнія Чуковського, Краснова, Купріна, Левітана, Миколи Гумільова, Немировича-Данченка, Олександра Блока, Павла Шклярука, Собінова, художника Федорова;

назви провулків: Малиновський, Павлова, Воронцовський, Асташкіна, Першотравневі, Глазунова, Врубеля.

Назви яких вулиць в Одесі планують змінити або вже змінили

Згідно з інформацією Ліптуги, вулицю Орловську в Одесі вже перейменували.

Тим часом вулиці Ковальську та Путівну, а також провулок Хвиля - "були унормовані" рішенням Одеської міськради.

Насамкінець будуть перейменовані (згідно з документом):