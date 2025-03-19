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"Це був справжній патріот". В Одесі попрощались із активістом Дем'яном Ганулом

Одеса, Середа 19 березня 2025 12:47
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"Це був справжній патріот". В Одесі попрощались із активістом Дем'яном Ганулом Одеса попрощалась з Ганулом (фото: Facebook/GanulDemian)
Автор: Василина Копитко

В Одесі у Соборі Різдва Христового ПЦУ прощались з активістом Демʼяном Ганулом, якого застрелили у центрі міста 14 березня.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Суспільне Одеса.

Прощання із Дем'яном Ганулом

Прощання з активістом розпочалося в парку Шевченка біля пам’ятника о 9 ранку. Провести в останню путь Дем'яна Ганула прийшли сотні українців із квітами і червоно-чорними прапорами.

Біля пам'ятника Шевченку вони вшанували загиблого хвилиною мовчання і також заспівали гімн України.

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Далі активіста відспівали у Соборі Різдва Христового ПЦУ.

"Декілька пострілів були випущені у голову кожного з нас, хто дозволяє собі назвати "русский мир" злом. Кожному українцю, який хоче бути вільним на своїй землі", - сказав священник під час прощання із Ганулом.

Після церемонії люди у церкві кричали "Слава Україні", "Героям слава".

"Це був справжній, щирий патріот, який завжди вірив в те, що він робить. Він був особливою людиною і його діяльність не була оцінена так, як вона мала бути оцінена. Тут його не розуміли, тут плакали за памʼятники Леніну і Пушкіну, тут плакали за перейменування вулиць, тут плакали за всі російські маркери, а він не боявся проти цього боротися і цим був незрозумілий людям", - розповіли Світлана та Вадим, знайомі загиблого.

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Деталі загибелі активіста

14 березня вранці в центрі Одеси активіста Дем'яна Ганула застрелив невідомий. Глава МВС одразу взяв розслідування справи під особистий контроль.

Правоохоронці оперативно затримали фігуранта справи й оголосили йому підозру за п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 ККУ - умисне вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю.

Прокуратура просить суд відправити затриманого під варту без альтернативи внесення застави. Серед версій вбивства: активістська діяльність, замовлення Кремля та особиста неприязнь. Відомо, що з літа 2024 року Ганул отримував погрози.

"Йому постійно погрожували, постійно. Я не знаю людини, яка б більше за Дем'яна любила Україну. Його вбили за те, що він був патріотом, за те, що відстоював Україну", - розповіла сестра загиблого.

У Дем'яна Ганула залишилась дружина та маленька донечка.

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