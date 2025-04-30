"Латентный коллаборант". Борис Барский встал на защиту памятника Пушкину и нарвался на хейт (видео)

Директор одесского театра "Маски", актер и режиссер Борис Барский записал обращение к Зеленскому о сохранении памятника Пушкину в Одессе и стал звездой пропагандистских СМИ.

Он обратился к "Вове" и призвал убрать "грязные лапы от Пушкина", чем позабавил врагов и разозлил украинцев. Подробнее рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В сети появилось видео, на котором Борис Барский в компании неизвестной женщины встает на защиту памятника Пушкину. Не секрет, что в рамках декоммунизации в Одессе, на которую постоянно из РФ летят ракеты, активно борются с отголосками русской культуры.

"Вова, убери свои грязные лапы от Пушкина. Перестань. Оставьте в покое уже. Что он тебе сделал, Вова? Он тебе что-то сделал? И ты ему ничего не делай", - сказал он.

"Не будем сбрасывать Пушкина", - подытожила барышня, которая записывала видео.

Еще один участник события, который был вне камеры, предположил, что нелюбовь к российским памятникам кроется в плохих оценках в школе...

"Видимо, двойку за Пушкина поставили", - заявил мужчина.

Как отреагировали в сети

Как следствие - видео разлетелось в российских СМИ. Там с радостью посмаковали любовь знаменитого одессита к русской культуре. Украинцы, конечно же, выразили возмущение и критику позиции Барского.

"Борис Барский не отбивает совсем "дупля", что действующий президент Украины не решает вопрос с Пушкиным в Одессе, и какие руки он должен забрать от трубадура империи? Объясните этому хохмачу и подписанту клеветы на Украину в ЮНЕСКО, что есть Законы Украины, которые действуют благодаря воле украинского народа. Он обязал органы государственной власти (законодателей, исполнителей и судей) избавиться от имперской лжи вместе с их символами. И этого никто уже не изменит. Борис, вы невежда", - написал руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк.

Заявление Барского о защите памятника Пушкину разозлило сеть (скриншот)

"Очередной персонаж, который попытался мимикрировать под "патриота", и порвался на принципиальном для каждого латентного коллаборанта вопросе - на этот раз демонтажа памятника ПУШКИНУ, что на Приморском бульваре. Обращается он почему-то к Президенту, наверное, чтобы поднять свою "смелость" и "важность" для российских СМИ, которые уже радостно пропагандируют борца движения сопротивления в Одессе за русскую культуру", - написал одессит и основатель ОО "История. Культура. Демократия" Артем Карташов.

Оба добавили, что Борис стал подписантом письма в ЮНЕСКО, в котором призывают остановить демонтаж российских памятников в Одессе и обвиняют государство в "тоталитарных методах".

Реакция на видео Бориса Барского (скриншот)

Активисты из "Деколонізація. Україна" отметили, что на событие должна отреагировать Служба безопасности Украины. Они добавили, что "Маски" - принципиально русскоязычный театр.

Активисты призывают отреагировать на заявление Барского (скриншот)

Что еще пишут в сети:

"Кринж. Особенно его аргументы".

"Маски сброшены... Он может еще сто раз повторить "Слава Украине", но в голове российское дерьмо так и осталось".

"Борис Барский, когда вы в последний раз гуляли по улицам Одессы? Вы видели, в каком состоянии находится этот город? Без слез нельзя смотреть, как здания просто умирают на глазах и никто, абсолютно никто не бьет тревогу. Вы все "кареные" - лицемеры! Вам всем памятник Пушкину застрял в горле, поэтому не можете произнести и слова о защите архитектуры города!"

"Давно всем известно, что эта гадость откровенный коллаборант. Не понимаю тех, кто ходит на спектакли этого театра..."

"Что вас удивляет? Все спектакли в театре "Маски" до сих пор на русском".

Напомним, ранее Борис Барский высказался о языковом вопросе. Он объяснил, почему продолжает общаться на русском языке после полномасштабного вторжения России.