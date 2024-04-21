Де зараз зірка "Маски-шоу" Георгій Делієв, який раніше висміював українську мову

Ім’я Георгія Делієва асоціюється з культовим гумористичним серіалом "Маски-шоу", поставленим у 1991 році одеським театром "Маски", де він є художнім керівником, режисером та актором.

Куди зник артист, де зараз перебуває і що говорить про війну, дізнайтесь в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Біографія Георгія Делієва

Георгій народився в Херсоні, а провів своє дитинство в Новій Каховці. Ще будучи студентом, він почав заглиблюватися у сценічне мистецтво, а пізніше працювати в театрах.

У 1984 році став членом ансамблю пантоміми та клоунади "Маски", який зараз є незалежною театральною компанією.

Актори театру "Маски" (фото: facebook.com/georgiy.deliev)

Там Делієв обіймає посаду художнього керівника, режисера та актора.

Він також брав участь у створенні багатьох фільмів, також був депутатом Одеської міської ради та автором пісень.

Скандали за участю артиста

У 2006 році Георгій випустив сатиричний кліп "Рідна мова", у якому іронізував над українською мовою.

У кліпі він намагався співати російською мовою, але кремезні чоловіки у відео перебивали його і вимагали використовувати українську.

Крім того, у ролику була критика на адресу президента того часу Віктора Ющенка.

За цей кліп Делієва звинуватили в українофобії. Однак він стверджував, що робота була експериментом, яка розглядала проблему мовного розколу суспільства.

Тим не менш, у 2011 році його занесли до списку топ-10 українофобів за версією журналу "Український тиждень".

Незважаючи на це, актор був нагороджений званням Народного артиста України 2009 року саме за Ющенка.

Неоднозначна позиція щодо війни на Донбасі і окупації Криму

Делієв висловив своє ставлення до окупації Криму і початку війни в Україні, підтримуючи позицію, близьку до Росії.

Він стверджував, що ніхто не винен у подіях, що відбулися, і що війна виникла або через протистояння політиків, або через конфлікт між Заходом і Путіним.

"Правильно, якщо люди так вирішили. Я сумніваюся, що там 97 відсотків "за", але, напевно, була більшість. Однозначно сказати, правильно це чи ні, не можна. З одного боку, якщо більшість так вирішила, то це правильно",- говорив він.

Георгій Делієв (фото: facebook.com/georgiy.deliev)

Пізніше Делієв заявив, що він не підтримує захоплення Криму, але уникав активних коментарів із цього питання, стверджуючи, що артист має зберігати нейтральну позицію.

За рік до початку повномасштабного вторгнення він висловив свою думку стосовно України.

"Україну зараз не можна розглядати як самостійну державу. Вона живе за правилами світових ігор, умови яких ми не знаємо", - казав Делієв.

Де зараз зірка "Маски-шоу"

Після 24 лютого чоловік виїхав з України до Франції. Разом із ним поїхали його дружина Катерина, 7-річний син Микола, 2-річний син Лука, його донька Яна від першого шлюбу та онук.

Георгій Делієв з дружиною (фото: facebook.com/georgiy.deliev)

"Я дуже сумую за нашим будинком. Перед війною ми планували посадити молоді дерева, але так і не встигли це зробити. Сподіваюся, що зможемо втілити ці плани в найближчому майбутньому",- зізнавався Георгій у своєму останньому інтерв’ю.

Що стосується повномасштабного вторгнення РФ, у перші дні артист публікував у соцмережах тільки ікони та молитви, а також просив про мир.

Нині він продовжує працювати в Парижі, де в грудні 2022 року організував виставку, а також активно виступає зі своїми виставами.

А у березні цього року гуморист взяв участь у міжнародному форумі, організованому на підтримку України.

На цьому заході він провів аукціон картин. Кошти з продажу пішли на відновлення одеської школи Столярського та підтримку дітей постраждалих від війни.

Георгій Делієв (фото: facebook.com/georgiy.deliev)