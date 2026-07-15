Українські спецпризначенці дронами уразили "енергетичну основу" Криму

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Балаклавська ТЕС генерує майже 50% електроенергії окупованого півострова. Але тепер ситуація змінилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил спеціальних операцій у Telegram.

ССО дронами уразили Балаклавську ТЕС Підпільники Руху опору ССО разом із підрозділами Deep Strike Сил спеціальних операцій провели унікальну операцію: уражена Балаклавська ТЕС у Севастополі. Подія відбулося в ніч на 14 липня, заявили спецпризначенці. Попередньо відомо про пошкодження машинного цеху із системою охолодження однієї з турбін Siemens SGT5-2000E. Якщо насосне обладнання зруйноване, то ремонт триватиме від 2 до 5 місяців, кажуть у ССО. Що відомо про Балаклавську ТЕС Балаклавська ТЕС є енергетичною основою окупованого Криму. Другим "стовпом" генерації на півострові виступає Таврійська ТЕС у Сімферополі. Разом вони дають близько 90% енергоспоживання цієї анексованої Росією території України, зазначають у ССО. ТЕС працює на армію РФ Окупований Крим - це воєнно-логістичний хаб російської армії. Стабільне електропостачання є критично важливим для: вузлів зв'язку,

центрів управління,

радіолокаційних станцій,

засобів РЕБ,

систем ППО,

ремонтних заводів,

Чорноморського флоту,

військових аеродромів,

іншої військової інфраструктури ворога. "Ураження об'єктів генерації електроенергії на кримському плацдармі суттєво підриває наступальні й оборонні спроможності армії РФ, знижує оперативний темп і стійкість тилового забезпечення", - резюмували спецпризначенці.