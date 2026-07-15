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Українські спецпризначенці дронами уразили "енергетичну основу" Криму

17:05 15.07.2026 Ср
2 хв
ССО завдали нищівних ударів по ТЕС у Севастополі
aimg Олена Бджола
Українські спецпризначенці дронами уразили "енергетичну основу" Криму Фото: горить Балаклавська ТЕС у Севастополі (росЗМІ)
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Балаклавська ТЕС генерує майже 50% електроенергії окупованого півострова. Але тепер ситуація змінилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил спеціальних операцій у Telegram.

ССО дронами уразили Балаклавську ТЕС

Підпільники Руху опору ССО разом із підрозділами Deep Strike Сил спеціальних операцій провели унікальну операцію: уражена Балаклавська ТЕС у Севастополі. Подія відбулося в ніч на 14 липня, заявили спецпризначенці.

Попередньо відомо про пошкодження машинного цеху із системою охолодження однієї з турбін Siemens SGT5-2000E.

Якщо насосне обладнання зруйноване, то ремонт триватиме від 2 до 5 місяців, кажуть у ССО.

Що відомо про Балаклавську ТЕС

Балаклавська ТЕС є енергетичною основою окупованого Криму. Другим "стовпом" генерації на півострові виступає Таврійська ТЕС у Сімферополі. Разом вони дають близько 90% енергоспоживання цієї анексованої Росією території України, зазначають у ССО.

ТЕС працює на армію РФ

Окупований Крим - це воєнно-логістичний хаб російської армії.

Стабільне електропостачання є критично важливим для:

  • вузлів зв'язку,
  • центрів управління,
  • радіолокаційних станцій,
  • засобів РЕБ,
  • систем ППО,
  • ремонтних заводів,
  • Чорноморського флоту,
  • військових аеродромів,
  • іншої військової інфраструктури ворога.

"Ураження об'єктів генерації електроенергії на кримському плацдармі суттєво підриває наступальні й оборонні спроможності армії РФ, знижує оперативний темп і стійкість тилового забезпечення", - резюмували спецпризначенці.

Нагадаємо, що уночі 14 липня ССО атакували "Газпром нафтохім Салават". Цей російський НПЗ знаходиться в місті Салават, Республіка Башкортостан.

У ніч проти 6 липня підрозділи Deep Strike ССО завдали ударів по російському нафтовому танкеру класу "Волганєфть", а також нафтовому терміналу у порту Керчі.

Українські безпілотники у ніч на 6 липня подолали понад три тисячі кілометрів і уразили Омський НПЗ. Воїни ССО били по найбільшому НПЗ на Росії, який знаходиться за Уралом.

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Українські спецпризначенці дронами уразили "енергетичну основу" Криму
Українські спецпризначенці дронами уразили "енергетичну основу" Криму
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