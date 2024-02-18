"Це не мова Путіна": Барський з "Маски-шоу" пояснив, чому досі спілкується російською

Гуморист Борис Барський, який став зіркою завдяки проекту "Маски-шоу", висловився про мовне питання. Виявилося, що одесит не поспішає переходити на українську, аргументуючи це власними переконаннями.

"Це не мова Путіна"

"У мене українська сім'я, у мене дружина і всі її родичі, ми все життя розмовляли двома мовами і ми чудово один одного розуміємо. Ось це не проблема, проблема трохи інша, мені, здається", - заявив артист.

"Просто потрібно людину судити з вчинків, а не з того, якою мовою вона говорить. І можна сказати "Я люблю тебя", можна сказати "Я кохаю", можна сказати "I love you", але вчинки російськомовних людей вони виявляються, наприклад, навіть на передовій, лінії фронту", - додав він.

За словами Барського, на "нулі" дуже багато українців розмовляє російською мовою. І артист не вважає, що цю тему треба комусь нав'язувати.

"Це не мова Путіна. Знову ж таки, я спілкуюся з багатьма журналістами з Данії, з Естонії, дзвонять з Голландії, з Франції, і я спілкуюся з ними російською мовою і їм простіше спілкуватися зі мною", - заявив артист.

Барський висловився про російську мову (скриншот)

При цьому Барський зазначив, що для Одеси важливими є "культурні традиції". За словами гумориста, він не бачить у цьому "проблеми". У відповідь на це журналістка зазначила, що вона родом з Луганська і теж спочатку виправдовувалася тим, що багато військових на фронті говорять російською, проте все ж таки перейшла на українську.

Також Барських розповів, що за два роки повномасштабної війни РФ проти України він не написав жодного твору, ані російською, ані українською.

"У мене була п'ятірка з української мови у школі і я дуже добре її знав. Але у мене не було достатнього спілкування і зараз, наприклад, я можу говорити українською, але мені треба включити в голові перекладач і це не щиро. Я буду говорити, як Google-перекладач, у цьому не буде душі", - заявив артист.

"Дуже часто мене просять записати якісь привітання наприклад до Дня прикордонника або до дня ЗСУ, і просять українською мовою. Я записую і я розумію, що набагато щиріше, тепліше, душевніше я б сказав тією мовою, якою я говорю", - зазначив він.