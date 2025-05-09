Конспірологи в захваті: яке значення має чайка на димарі Ватикану і чи може вона бути поганою прикметою?

Новий Папа Римський був обраний 8 травня 2025 року, про що світові повідомив білий дим, який піднявся з димаря Сикстинської капели. Але крім білого диму на даху помітили ще дещо, що спровокувало багато конспірологічних теорій, а ще обговорення - це добрий знак чи поганий?

Що побачили люди на даху Сикстинської капели та чому це викликало ажіотаж, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Птах на даху Сикстинської капели

Коли з димаря пішов білий дим, більшість людей дивилися саме на дах Сикстинської капели. І крім диму там був птах - чайка. Цих птахів бачили на даху й напередодні - ніби вони очікували, якого кольору дим піде з димаря.

Але поява білого диму та птаха одночасно викликала у людей розгубленість і багато хто почав обговорювати це у соцмережах.

Перша теорія - шпигунська. Хтось поділився фотографією голуба-робота, оснащеного мікрофоном та обладнанням для збору розвідувальних даних і це почало поширюватися мережею дуже швидко. Люди почали вважати чайку шпигункою.

Також була теорія, що це ніяка не чайка, а замаскований дрон ЦРУ, який намагається підслуховувати конклав.

У ЦРУ дійсно існують такі птахи-шпигуни, які колись допомагали співробітникам здійснювати підслуховування, збір даних, охорону, таємний зв'язок та фотоспостереження (Ми ж всі дивилися фільми про ЦРУ, правда?). Однак чайка? Таких пташок у спецслужби не було, а чайки у Ватикані абсолютно звична річ - вони там були завжди.

До речі, цей випадок не перший і на металевому ковпаку димаря чайка з'явилася і 2013 року. Птах став символом єдності природи та віри та завоював серця людей. Один зі священників навіть сказав, що чайка - це ідеальна реклама Святого Духа. Чайка сиділа на даху понад 40 хвилин і полетіла тільки тоді, коли піднявся білий дим, а кардинали обрали Хорхе Маріо Бергольйо.

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У Римі та поза його межами історію з чайкою сприйняли як певний символ благословення та надії. А експерти з символіки зазначили, що птахи у багатьох культурах трактуються як людські душі або божественні сили.

Після конклаву Чарівна чайка ще довго була героєм мережі й навіть мала свій хештег та сторінку в Х.

Про що може говорити птах

Птахи, зокрема і чайки, присутні у багатьох народних прикметах. І деякі з них дійсно віщують добро.

Наприклад, моряки вважають чайку священним птахом і вірять, що коли моряк вмирає, він стає птахом, який буде назавжди вірним своїм товаришам і в скрутну хвилину вбереже їх від біди.

У давні часи існувало повір'я, що чайка - це жінка, яка так і не дочекалася чоловіка з плавання. Саме тому чайок ніколи не вбивали, бо вважали, що їх чіпати не можна - це принесе горе.

Чайка - це попередження про небезпеку. Колись їх використовували, щоб сповістити людей про трагедії, про поховання близьких, про загиблих рибалок.

Якщо чайка літає над хатою, де живе сім'я рибака, вона - провісниця швидкої біди.

Якщо команда корабля побачить у небі одночасно три чайки - це передвісник смерті когось серед команди. Особливо небезпечно, якщо чайка зависла у людини над головою.

Жоден корабель не завершить плавання благополучно, якщо чайка не сяде на нього перед відплиттям.