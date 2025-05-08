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Чому новий Папа Римський обрав собі ім'я Лев: пояснення священника

Четвер 08 травня 2025 22:12
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Чому новий Папа Римський обрав собі ім'я Лев: пояснення священника Фото: Папа Римський Лев XIV (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук, Роман Кот

Новий понтифік після обрання Папою Римським обрав собі ім'я Лев. Воно несе в собі глибоке символічне значення і пов'язане з історією церкви.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів римо-католицький священник, директор "Радіо Марія" Олексій Самсонов.

"Це також є показово. Лев - це є Лев, це є сила", - пояснив священник.

Також він додав, що це ім’я відсилає до таких видатних Пап, як Лев Великий, який зміцнив церкву, та Лев XIII, котрий активно працював над соціальним вченням церкви в період революційних змін.

"В історії церкви був Папа Лев Великий, який насправді зробив церкву дуже міцною. І безпосередньо Лев XIII, перед ним, це був папа в кінці 19-го, початку 20-го століття. Це папа, який займався дуже багато соціальним вченням. Тобто це був час соціалізму, комунізму, анархізму, всіх речей, які потім призвели до революції в Росії і так далі. І Папа з боку церкви намагався дати християнську відповідь на проблеми світу", - розповів священник.

На його думку, новий понтифік, обираючи собі ім'я, хоті зробити відсилку до цих постатей в історії церкви.

Новий Папа Римський

Сьогодні конклав кардиналів обрав Папою Римським американського кардинала Роберта Френсіса Прево. Його папське ім'я буде Лев XIV, і він стане першим американським Папою в історії.

Роберт Френсіс Прево народився 14 вересня 1955 у Чикаго, США. Він - американо-перуанський куріальний кардинал, августинець. Генеральний настоятель Августинського ордену з 14 вересня 2001 року по 4 вересня 2013 року. У 2023 році Франциск зробив його кардиналом.

Новий понтифік уже звернувся до вірян. Він побажав усім миру, а також закликав усіх людей проявляти любов і "будувати мости".

Президент України Володимир Зеленський вже привітав нового Папу. Він побажав йому мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні високої місії.

Детальніше про нового Папу Римського можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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