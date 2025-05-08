Новий Папа Римський – Роберт Френсіс Прево. Що про нього відомо

Сьогодні конклав обрав новим Папою Римським Роберта Френсіса Прево. 69-річний кардинал, відомий своїм багаторічним місіонерським служінням у Перу, став першим за всю історію Папою зі США. Прево обрав собі ім'я Лев XIV, наслідуючи понтифіка, який мав особливе ставлення до українців.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає про нового Папу Римського.

Головне:

Хто такий Роберт Френсіс Прево?

Яким був шлях понтифіка до Ватикану?

Які основні досягнення та погляди Прево?

В чому особливість імені нового Папи і до чого тут Україна?

Біографія Папи Римського

Роберт Френсіс Прево народився 14 вересня 1955 року в Чикаго, штат Іллінойс, США.

У 1977 році він вступив до семінарії Ордену Святого Августина. Згодом здобув ступінь бакалавра наук з математики Віллановського університету, ступінь магістра богослов'я Католицького богословського союзу в Чикаго, а також ліценціат та докторат з канонічного права Папського коледжу Святого Томи Аквінського в Римі.

Після висвячення на священика у 27 років, кар'єра Прево була тісно пов'язана з місіонерською діяльністю в Перу, куди він вирушив у 1985 році.

Там він служив канцлером Територіальної прелатури Чулуканас. З 1987 по 1988 повернувся до Сполучених Штатів, де займався питаннями місій в августинській провінції Чикаго.

Однак вже у 1988 році він знову вирушив до Перу, де протягом десяти років керував августинською семінарією в Трухільйо, викладав канонічне право в єпархіальній семінарії та виконував різноманітні інші обов'язки, включаючи служіння парафіяльним священиком, єпархіальним чиновником та судовим вікарієм. Прево навіть отримав громадянство Перу.

Фото: Прево багато років прожив у Перу (Getty Images)

У 1999 повернувся до Чикаго, а за 2 роки його обрали генеральним пріором (настоятелем) августинського ордену, і він успішно прослужив на цій посаді два терміни поспіль.

У 2014 Папа Франциск призначив його апостольським адміністратором єпархії Чіклайо в Перу, а у 2015-му він був возведений у сан єпископа цієї єпархії.

Також обіймав посади віце-президента та члена постійної ради Конференції єпископів Перу (2018-2023).

У 2020-2021 роках Прево служив апостольським адміністратором Кальяо, Перу.

Впливовий кардинал

У січні 2023 Папа Франциск призначив Роберта Френсіса Прево префектом Дикастерії у справах єпископів - установи, яка обирає та керує єпископами в усьому світі. Таким чином, Прево обійняв одну з найвпливовіших посад у Ватикані.

30 вересня 2023 Франциск звів Прево до рангу кардинала. Протягом перших місяців кардинал Прево зберігав стриманість у спілкуванні зі ЗМІ, але його цінували за вміння слухати та ефективно вирішувати питання.

Також у 2023 році Прево став президентом Папської комісії у справах Латинської Америки.

Фото: Прево обіймав впливову посаду у Ватикані (Getty Images)

Як писало The Guardian, високі посади, у поєднанні з тим фактом, що Роберт Френсіс Прево має значний місіонерський досвід у Перу можуть певною мірою виправдати його в очах тих, хто зазвичай не схвалює ідею щодо обрання Папою американця.

Водночас напередодні конклаву Прево називали "компромісним кандидатом" на папський престол та припускали, що відносно молодий вік може стати на заваді для обрання.

Погляди Папи Римського

Щодо своїх поглядів на ключові церковні та соціальні теми, кардинал Прево висловлювався нечасто, проте деякі його позиції відомі.

Повідомляється про його близькість до бачення Папи Франциска щодо захисту довкілля, допомоги бідним та мігрантам.

Він підтримав зміни у пастирській практиці, запроваджені Папою Франциском, які дозволили розлученим та повторно одруженим католикам приймати Святе Причастя.

У питанні ЛГБТК-спільноти його позиція здається дещо менш відкритою, ніж у Франциска, хоча він висловив помірну підтримку Fiducia Supplicans (декларація католицької доктрини 2023, яка дозволяє католицьким священникам благословляти пари, які не вважаються одруженими відповідно до канонічного права, включно з благословенням осіб в одностатевих стосунках).

Фото: новий Папа підтримує ідеї понтифіка Франциска (Getty Images)

Кардинал Прево також стикався з критикою щодо його дій у справах про сексуальне насильство з боку духовенства під час перебування на посаді провінційного пріора в Чикаго та єпископа в Чіклайо.

У цих випадках лунали звинувачення у недостатньому розслідуванні та приховуванні інформації, проте єпархія Чіклайо рішуче заперечувала ці заяви, стверджуючи, що Прево дотримувався належних церковних процедур, особисто зустрічався з жертвами та ініціював розслідування, передаючи результати до Дикастерії доктрини віри.

Прихильники Прево наголошували на його невинуватості та наявності документів, що підтверджують його належні дії у цих складних справах.

Чи стане Прево послідовником Лева XIII?

Обрання новим Папою імені Лева XIV викликає особливий інтерес, зважаючи на постать його попередника з цим іменем, Лева XIII.

Понтифікат Лева XIII (1878-1903) мав важливе значення для розвитку Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ).

За його керування Католицькою церквою було розроблено проєкт Галицької метрополії, однак це викликало опір угорського та польського єпископату.

1882 року за розпорядженням Лева XIII проведено реформу чину василіян (один із чернечих орденів УГКЦ), що організаційно значно зміцнило орден.

У 1885 році понтифік заснував Станиславівське єпископство (наразі Івано-Франківська єпархія УГКЦ), а в 1895 році іменував кардиналом митрополита Галицького Сильвестра Сембратовича.

У 1897 році понтифік заснував Українську колегію святих Сергія і Вакха в Римі, що стало важливим центром підготовки українського духовенства.

Він також мав намір сприяти створенню Українського Патріархату з тимчасовим центром у Львові, хоча цей план і не був реалізований.

Папа Лев XIII наголошував на цінності східнохристиянської традиції УГКЦ, її літургії та богослов'я.

Зважаючи на історичну прихильність його попередника до українського народу, виникає питання, чи продовжить Папа Лев XIV цю традицію. Наразі у відкритих джерелах немає зафіксованих публічних заяв Роберта Френсіса Прево безпосередньо щодо України чи війни в Україні.

Хоча перші слова понтифіка на балконі собору Святого Петра у зверненні до вірян були про мир:

"Мир вам усім. Брати і сестри, це перше вітання воскреслого Христа, доброго Пастиря, який віддав своє життя за Господа. І я хочу, щоб це вітання миру увійшло у ваші серця, об’єднало ваші родини і з’єднало всіх, усіх людей і всю землю. Мир вам. Це мир воскреслого Христа - роззброєний і який роззброює, смиренний і витривалий. І він походить від Бога, який безумовно любить кожного з нас", - заявив Папа.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський привітав Папу Лева XIV з обранням та висловив сподівання "на подальшу моральну та духовну підтримку з боку Ватикану зусиль України, спрямованих на відновлення справедливості та досягнення довгого миру".

"Ad multos annos!" - Зеленський привітав понтифіка виразом латиною, що використовується як побажання довголіття, здоров'я та процвітання.

Скриншот t.me/V_Zelenskiy_official

Смерть Франциска і вибори понтифіка

21 квітня 2025 року стало відомо про смерть Папи Римського Франциска від інсульту. За канонами церкви, після смерті понтифіка скликається конклав – закрите зібрання кардиналів, яке обирає нового Папу. Процес виборів стартував 7 травня у Сикстинській капелі та тривав добу.

Поява білого диму над Сикстинською капелою ввечері 8 травня ознаменувала, що конклав досяг згоди щодо ім'я наступника Франциска. Ним став кардинал Роберт Френсіс Прево.

Очікується, що церемонія інтронізації нового Папи відбудеться найближчими днями в базиліці Святого Петра.

При підготовці використовувалися: дані сайту Cardinalium Colegii, New York Times, The Guardian, інформація з Wikipedia, Telegram-канал президента України Володимира Зеленського