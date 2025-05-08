Папа Лев XIV вперше звернувся до вірян: що сказав понтифік
Новий Папа Римський Лев XIV благословив вірян під час своєї першої промови. Побажав миру і єднання всьому світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву понтифіка.
Після обрання Папою Римським Лев XIV вийшов на балкон собору Святого Петра, щоб звернутися до вірян, які зібралися на площі у Римі.
Привітати нового понтифіка прийшли понад 100 000 людей. Нового Папу вони зустріли оплесками.
Папа Лев XIV був зворушений теплою зустріччю. А перші слова нового понтифіка були про мир.
"Мир вам усім. Брати і сестри, це перше вітання воскреслого Христа, доброго Пастиря, який віддав своє життя за Господа. І я хочу, щоб це вітання миру увійшло у ваші серця, об’єднало ваші родини і з’єднало всіх, усіх людей і всю землю. Мир вам. Це мир воскреслого Христа - роззброєний і який роззброює, смиренний і витривалий. І він походить від Бога, який безумовно любить кожного з нас", - заявив Папа.
Благословення від Папи
У своїй промові Папа Лев XIV благословив вірян і згадав покійного Папу Франциска. Він зазначив, що той "своє благословення пролив на весь світ".
"Хай це благословення супроводжує нас: Бог любить нас. Бог любить кожного з вас. І гріх не матиме над нами влади. Ми всі в руках Божих. І водночас без страху єднаймося зі Святим Богом та один з одним", - додав Папа.
Мир і єднання
Понтифік також закликав усіх людей рухатися вперед з любов'ю і "будувати мости".
"Світ потребує вашого світла. Людство потребує його як моста, щоб дістатися до Бога і досягти Божої любові. Допомагайте нам, допомагайте один одному будувати мости - через діалог, через зустрічі - і всі ми маємо бути одним народом, що живе в мирі", - додав Папа Лев XIV.
Також понтифік подякував усім кардиналам, які обрали його новим Папою Римським.
Новий Папа Римський
Нагадаємо, сьогодні конклав кардиналів обрав Папою Римським американського кардинала Роберта Френсіса Прево. Його папське ім'я буде Лев XIV, і він стане першим американським Папою в історії.
Роберт Френсіс Прево народився 14 вересня 1955 у Чикаго, США. Він - американо-перуанський куріальний кардинал, августинець. Генеральний настоятель Августинського ордену з 14 вересня 2001 року по 4 вересня 2013 року.
У 2023 році Франциск зробив його кардиналом.
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