Папа Лев XIV вперше звернувся до вірян: що сказав понтифік

Новий Папа Римський Лев XIV благословив вірян під час своєї першої промови. Побажав миру і єднання всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву понтифіка.

Після обрання Папою Римським Лев XIV вийшов на балкон собору Святого Петра, щоб звернутися до вірян, які зібралися на площі у Римі.

Привітати нового понтифіка прийшли понад 100 000 людей. Нового Папу вони зустріли оплесками.

Папа Лев XIV був зворушений теплою зустріччю. А перші слова нового понтифіка були про мир.

"Мир вам усім. Брати і сестри, це перше вітання воскреслого Христа, доброго Пастиря, який віддав своє життя за Господа. І я хочу, щоб це вітання миру увійшло у ваші серця, об’єднало ваші родини і з’єднало всіх, усіх людей і всю землю. Мир вам. Це мир воскреслого Христа - роззброєний і який роззброює, смиренний і витривалий. І він походить від Бога, який безумовно любить кожного з нас", - заявив Папа.

Благословення від Папи

У своїй промові Папа Лев XIV благословив вірян і згадав покійного Папу Франциска. Він зазначив, що той "своє благословення пролив на весь світ".

"Хай це благословення супроводжує нас: Бог любить нас. Бог любить кожного з вас. І гріх не матиме над нами влади. Ми всі в руках Божих. І водночас без страху єднаймося зі Святим Богом та один з одним", - додав Папа.

Мир і єднання

Понтифік також закликав усіх людей рухатися вперед з любов'ю і "будувати мости".

"Світ потребує вашого світла. Людство потребує його як моста, щоб дістатися до Бога і досягти Божої любові. Допомагайте нам, допомагайте один одному будувати мости - через діалог, через зустрічі - і всі ми маємо бути одним народом, що живе в мирі", - додав Папа Лев XIV.

Також понтифік подякував усім кардиналам, які обрали його новим Папою Римським.