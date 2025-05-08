Новим Папою Римським став кардинал Роберт Френсіс Прево

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Його папське ім'я буде Лев XIV, і він стане першим американським Папою в історії.

Що відомо про нового Папу

Роберт Френсіс Прево народився 14 вересня 1955 у Чикаго, США. Він - американо-перуанський куріальний кардинал, августинець. Генеральний настоятель Августинського ордену з 14 вересня 2001 року по 4 вересня 2013 року.

У 2023 році Франциск зробив його кардиналом і призначив головою дикастерії у справах єпископів, що є впливовою посадою, відповідальною за вибір нових єпископів.

Він підтримував позицію Папи Франциска щодо допущення розлучених і повторно одружених католиків до Святого Причастя.

Щодо питання благословення одностатевих пар, то висловив стриману підтримку ініціативи Франциска дозволити це священникам.

Напередодні конклаву його просували як "компромісного кандидата" на папський престол.