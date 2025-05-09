Конспирологи в восторге: какое значение имеет чайка на дымоходе Ватикана и может ли она быть плохой приметой?
Новый Папа Римский был избран 8 мая 2025 года, о чем миру сообщил белый дым, который поднялся из дымохода Сикстинской капеллы. Но кроме белого дыма на крыше заметили еще кое-что, что спровоцировало много конспирологических теорий, а еще обсуждение - это хороший знак или плохой?
Что увидели люди на крыше Сикстинской капеллы и почему это вызвало ажиотаж, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Птица на крыше Сикстинской капеллы
Когда из дымохода пошел белый дым, большинство людей смотрели именно на крышу Сикстинской капеллы. И кроме дыма там была птица - чайка. Этих птиц видели на крыше и накануне - будто они ожидали, какого цвета дым пойдет из дымохода.
Но появление белого дыма и птицы одновременно вызвало у людей растерянность и многие начали обсуждать это в соцсетях.
Первая теория - шпионская. Кто-то поделился фотографией голубя-робота, оснащенного микрофоном и оборудованием для сбора разведывательных данных и это начало распространяться по сети очень быстро. Люди начали считать чайку шпионкой.
Также была теория, что это никакая не чайка, а замаскированный дрон ЦРУ, который пытается подслушивать конклав.
В ЦРУ действительно существуют такие птицы-шпионы, которые когда-то помогали сотрудникам осуществлять подслушивание, сбор данных, охрану, тайную связь и фотонаблюдение (Мы же все смотрели фильмы о ЦРУ, правда?). Однако чайка? Таких птичек у спецслужбы не было, а чайки в Ватикане абсолютно привычная вещь - они там были всегда.
Кстати, этот случай не первый и на металлическом колпаке дымохода чайка появилась и в 2013 году. Птица стала символом единства природы и веры и завоевала сердца людей. Один из священников даже сказал, что чайка - это идеальная реклама Святого Духа. Чайка сидела на крыше более 40 минут и улетела только тогда, когда поднялся белый дым, а кардиналы выбрали Хорхе Марио Бергольо.
Скриншот
В Риме и за его пределами историю с чайкой восприняли как некий символ благословения и надежды. А эксперты по символике отметили, что птицы во многих культурах трактуются как человеческие души или божественные силы.
После конклава Волшебная чайка еще долго была героем сети и даже имела свой хэштег и страницу в Х.
О чем может говорить птица
Птицы, в том числе и чайки, присутствуют во многих народных приметах. И некоторые из них действительно предвещают добро.
Например, моряки считают чайку священной птицей и верят, что когда моряк умирает, он становится птицей, которая будет навсегда верна своим товарищам и в трудную минуту убережет их от беды.
В давние времена существовало поверье, что чайка - это женщина, которая так и не дождалась мужа из плавания. Именно поэтому чаек никогда не убивали, потому что считали, что их трогать нельзя - это принесет горе.
Чайка - это предупреждение об опасности. Когда-то их использовали, чтобы известить людей о трагедиях, о захоронении близких, о погибших рыбаках.
Если чайка летает над домом, где живет семья рыбака, она - предвестница скорой беды.
Если команда корабля увидит в небе одновременно три чайки - это предвестник смерти кого-то из команды. Особенно опасно, если чайка зависла у человека над головой.
Ни один корабль не завершит плавание благополучно, если чайка не сядет на него перед отплытием.
Вас может заинтересовать:
- Что сказал Папа Лев XIV в своем первом обращении к верующим
- Почему новый Папа Римский выбрал себе имя Лев
- Что известно о новом Папе Римском - Роберте Фрэнсисе Прево
При написании материала использованы источники: Vatican News, Tyla, соцсети, Приметы о птицах.