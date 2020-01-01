Какие перемены ждут украинцев в 2020 году: новые цены, штрафы и запреты

В Украине в 2020 году ожидается ряд перемен в социальной и экономической сфере. Уже с 1 января в силу вступят новые штрафы, подорожают табачные изделия, также возможно повышение стоимости высшего образования. Каких еще перемен стоит ждать украинцам в новом 2020 году - читайте в материале Styler.

Новые штрафы водителям

С 1 января 2020 года ужесточат штрафы за вождение в нетрезвом состоянии (или в состоянии наркотического опьянения, или под действием лекарств). Теперь водителям-кутилам придется выложить от 17 до 34 тысяч гривен (вместо 10,2 тысяч). А повторное нарушение обойдется уже в 51 тысячу (вместо 20,4 тыс. грн).

Кроме того, управление в состоянии опьянения юридически будет считаться уголовным проступком с упрощенным досудебным расследованием. Водителя смогут даже задержать на 24 часа, если он представляет опасность для себя или окружающих, а за попытку сбежать или сопротивление срок задержания составит 72 час.

Кроме того, в Верховную Раду готовят подать законопроект об увеличении штрафов за превышение скорости и наезд на пешеходов. Так, за превышение разрешенной скорости более 50 км/ч предлагается штрафовать на 3400 гривен (сейчас 510 грн), за оставление места ДТП - 3400 гривен (сейчас 255 грн). В этом законопроекте также планируется снизить порог превышения скорости движения, после которой наступает административная ответственности, с 20 до 10 км.

Подорожание образования

С 2020 года подорожает высшее образование. Цена обучения составит 60% от госфинансирования на одного студента, в связи с введением индикативной себестоимости. При этом такое повышение будет поэтапным: в 2021 году - 70% от госфинансирования, в 2022-м - 80%.

На такие меры Министерство образования пошло из-за того, что вузы часто намеренно занижали стоимость обучения, чтобы привлечь больше контрактников. И из-за этого страдали студенты-бюджетники. А разницу между реальной ценой и стоимостью контракта университеты потом брали из средств, которые выделялись госбюджетом.

Кроме того, повышение стоимости образования может позитивно повлиять на зарплату преподавателям.

Регистрация брака у нотариуса

Зарегистрировать брак или оформить развод скоро можно будет не только в ЗАГСе. В Министерстве юстиции сообщили, что такую процедуру в ближайшем времени можно будет провести у нотариусов.

Это связано с реформой нотариата в Украине. Министерство вместе с Верховной Радой работает над тем, чтобы расширить перечень услуг, которые предоставляют нотариусы.

Взлетит цена на сигареты

С 1 января 2020 года сильно подорожают сигареты, в том числе поднимутся цены на табаконагревающие устройства типа IQOS. Подорожание будет плановым, так как еще в 2017 году был принят закон о постепенном повышении акцизов на табачные изделия. Такое плановое повышение стоимости табачных изделий будет происходить до 2025 года.

С 1 января цены на сигареты вырастут приблизительно на 20% и в среднем пачка будет стоить от 45 гривен. Повысятся также цены на стики - до 63 грн, что приведет к подорожанию табаконагревающих устройств.

Эксперты ожидают разворота курса доллара

Гривна прекратила свой триумфальный рост 26 декабря 2019 года, после того как НБУ вмешался в свободное курсообразование, выкупив 700 млн долларов. С этого дня курс доллара резко пошел вверх. Национальный банк Украины на 28 декабря 2019 года - 3 января установил официальный курс на уровне 23,68 гривен за доллар, но в обменниках валюта торгуется свыше 24 грн.

Тем не менее, эксперты уверены, что такой скачек носил спекулятивный и предпраздничный характер, когда украинцы начали сдавать валюту под "финансирование" праздников. Аналитики прогнозируют, что после праздника ситуация с курсом гривны к доллару стабилизируется, а во второй половине января доллар снова начнет падать.

Электронные квитанции, права и больничные

Диджитализация - стала в Украине словом года. Впрочем, не зря. Многие бюрократические процедуры, связанные с бумажной волокитой, уже в конце 2019-го стали уходить в тень, а в 2020 году этот процесс наберет оборотов.

С 16 декабря украинцы уже начали тестировать электронные права с помощью приложения "Дія". В правительстве пообещали, что не только водительское удостоверение и техпаспорт, но и обязательный страховой полис ОСАГО (автогражданку) можно будет загрузить в смартфон.

Больничные листы в 2020 году не нужно будет получать и заверять в поликлинике. Вместо привычного бумажного документа, который украинцы предоставляли по месту работу, будет работать электронный реестр листков нетрудоспособности.

Бумажные квитанции на оплату ряда государственных услуг также исчезнут. Такие изменения коснутся, в частности, платы за оформление паспорта, алиментов, пошлин и так далее. Оплатить услугу можно будет через приложение или интернет-банкинг, получить номер квитанции и сразу показать ее чиновнику.

Запрет секонд-хенда

В Украине начнут жестко контролировать работу секонд-хендов. Дело в том, что зачастую "гуманитарную помощь" провозится через границу без уплаты пошлин, а потом продаются в сети магазинов "секонд хенд".

Останутся только легальные секонд-хенды, которые не участвуют в темных схемах с "гуманитаркой".