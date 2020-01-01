Какие перемены ждут украинцев в 2020 году: новые цены, штрафы и запреты

В 2020 году в Украине ожидается ряд позитивных и не очень перемен
В Украине в 2020 году ожидается ряд перемен в социальной и экономической сфере. Уже с 1 января в силу вступят новые штрафы, подорожают табачные изделия, также возможно повышение стоимости высшего образования. Каких еще перемен стоит ждать украинцам в новом 2020 году - читайте в материале Styler.
С 1 января 2020 года ужесточат штрафы за вождение в нетрезвом состоянии (или в состоянии наркотического опьянения, или под действием лекарств). Теперь водителям-кутилам придется выложить от 17 до 34 тысяч гривен (вместо 10,2 тысяч). А повторное нарушение обойдется уже в 51 тысячу (вместо 20,4 тыс. грн).
Кроме того, управление в состоянии опьянения юридически будет считаться уголовным проступком с упрощенным досудебным расследованием. Водителя смогут даже задержать на 24 часа, если он представляет опасность для себя или окружающих, а за попытку сбежать или сопротивление срок задержания составит 72 час.
Кроме того, в Верховную Раду готовят подать законопроект об увеличении штрафов за превышение скорости и наезд на пешеходов. Так, за превышение разрешенной скорости более 50 км/ч предлагается штрафовать на 3400 гривен (сейчас 510 грн), за оставление места ДТП - 3400 гривен (сейчас 255 грн). В этом законопроекте также планируется снизить порог превышения скорости движения, после которой наступает административная ответственности, с 20 до 10 км.
С 2020 года подорожает высшее образование. Цена обучения составит 60% от госфинансирования на одного студента, в связи с введением индикативной себестоимости. При этом такое повышение будет поэтапным: в 2021 году - 70% от госфинансирования, в 2022-м - 80%.
На такие меры Министерство образования пошло из-за того, что вузы часто намеренно занижали стоимость обучения, чтобы привлечь больше контрактников. И из-за этого страдали студенты-бюджетники. А разницу между реальной ценой и стоимостью контракта университеты потом брали из средств, которые выделялись госбюджетом.
Кроме того, повышение стоимости образования может позитивно повлиять на зарплату преподавателям.
Зарегистрировать брак или оформить развод скоро можно будет не только в ЗАГСе. В Министерстве юстиции сообщили, что такую процедуру в ближайшем времени можно будет провести у нотариусов.
Это связано с реформой нотариата в Украине. Министерство вместе с Верховной Радой работает над тем, чтобы расширить перечень услуг, которые предоставляют нотариусы.
С 1 января 2020 года сильно подорожают сигареты, в том числе поднимутся цены на табаконагревающие устройства типа IQOS. Подорожание будет плановым, так как еще в 2017 году был принят закон о постепенном повышении акцизов на табачные изделия. Такое плановое повышение стоимости табачных изделий будет происходить до 2025 года.
С 1 января цены на сигареты вырастут приблизительно на 20% и в среднем пачка будет стоить от 45 гривен. Повысятся также цены на стики - до 63 грн, что приведет к подорожанию табаконагревающих устройств.
Гривна прекратила свой триумфальный рост 26 декабря 2019 года, после того как НБУ вмешался в свободное курсообразование, выкупив 700 млн долларов. С этого дня курс доллара резко пошел вверх. Национальный банк Украины на 28 декабря 2019 года - 3 января установил официальный курс на уровне 23,68 гривен за доллар, но в обменниках валюта торгуется свыше 24 грн.
Тем не менее, эксперты уверены, что такой скачек носил спекулятивный и предпраздничный характер, когда украинцы начали сдавать валюту под "финансирование" праздников. Аналитики прогнозируют, что после праздника ситуация с курсом гривны к доллару стабилизируется, а во второй половине января доллар снова начнет падать.
Диджитализация - стала в Украине словом года. Впрочем, не зря. Многие бюрократические процедуры, связанные с бумажной волокитой, уже в конце 2019-го стали уходить в тень, а в 2020 году этот процесс наберет оборотов.
С 16 декабря украинцы уже начали тестировать электронные права с помощью приложения "Дія". В правительстве пообещали, что не только водительское удостоверение и техпаспорт, но и обязательный страховой полис ОСАГО (автогражданку) можно будет загрузить в смартфон.
Больничные листы в 2020 году не нужно будет получать и заверять в поликлинике. Вместо привычного бумажного документа, который украинцы предоставляли по месту работу, будет работать электронный реестр листков нетрудоспособности.
Бумажные квитанции на оплату ряда государственных услуг также исчезнут. Такие изменения коснутся, в частности, платы за оформление паспорта, алиментов, пошлин и так далее. Оплатить услугу можно будет через приложение или интернет-банкинг, получить номер квитанции и сразу показать ее чиновнику.
В Украине начнут жестко контролировать работу секонд-хендов. Дело в том, что зачастую "гуманитарную помощь" провозится через границу без уплаты пошлин, а потом продаются в сети магазинов "секонд хенд".
Останутся только легальные секонд-хенды, которые не участвуют в темных схемах с "гуманитаркой".