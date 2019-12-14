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В Новом году увеличатся штрафы для пьяных водителей: названа огромная сумма

STYLERЖизнь    14.12.2019 - 08:45
В Новом году увеличатся штрафы для пьяных водителей: названа огромная сумма
Пьяных водителей накажут большим штрафом (фото: facebook.com/autokiev.info)

В Украине с 2020 года ужесточат штрафы для нетрезвых водителей

Штрафы за вождение в нетрезвом виде увеличат уже с начала 2020 года. Если патрульные выявят повторно в авто водителя, который употреблял алкоголь, его накажут очень немаленьким штрафом. Эта сумма будет 51 тысяча гривен.

С Нового года вступят в силу изменения в законе об управлении транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, которые парламент утвердил еще в 2018 году.

Нарушителями грозит от 17 до 34 тысяч гривен штрафа и лишение прав на срок до 3 лет, а штраф за повторное правонарушение достигнет 51 тысячи гривен.

Кроме этого, управление в состоянии опьянения юридически будет считаться уголовным проступком с упрощенным досудебным расследованием.

В принятом 22 ноября законе предусмотрено, что уголовные проступки (в том числе и вождение в пьяном виде) расследуются по упрощенной процедуре. Подозреваемого смогут задержать на 72 часа, если он оказывает сопротивление или пытался сбежать. Задержание на 24 часа предусмотрено, если нетрезвым состоянием человек может причинить вред себе или окружающим.

Кстати, в категорию проступков занесены и другие нетяжкие преступления: мошенничество, незаконные действия с наркотическими средствами без цели сбыта, хулиганство, неквалифицированные кражи.

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