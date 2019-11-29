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В Украине исчезнут квитанции об оплате госуслуг: что придет взамен

STYLERЖизнь    29.11.2019 - 15:52
В Украине исчезнут квитанции об оплате госуслуг: что придет взамен
В Украине исчезнут квитанции об оплате госуслуг (фото: РБК-Украина)

В Украине планируют отказаться от бумажных квитанций

В Украине в скором времени исчезнут бумажные квитанции на оплату ряда государственных услуг. Такие изменения коснутся в частности платы за оформление паспорта, алиментов, пошлин и так далее. Об этом рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Теперь при оформлении документов не нужно будет бежать в банк или кассу, чтобы получить квитанцию об оплате, либо же искать принтер для распечатки. Оплатить можно будет через приложение или интернет-банкинг, получить номер квитанции и сразу показать ее чиновнику.

Дмитрий Дубилет отметил, что новый сервис будет работать для всех украинских банков.

"Мы создадим веб-страницу (например, check.gov.ua), к которой через простое и надежное API смогут подключиться любые украинские банки. Пользователь заходит на страницу, вводит номер квитанции - и видит ее на экране. Если нужно, можно скачать ее с наложенной ЭЦП", - пишет министр.

Кроме того, в Кабмине планируют принять постановление, которое обяжет государственные органы пересмотреть свои процедуры и перестать требовать бумажные квитанции.

Дубилет рассчитывает, что новый сервис будет доступен для граждан уже в ближайшие 1-3 месяца.

В Украине исчезнут квитанции об оплате госуслуг: что придет взамен

В Украине исчезнут квитанции об оплате госуслуг (скрин: facebook.com/dubilet)

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