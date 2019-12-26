Украинским водителям приготовили приятный сюрприз: все подробности

ОСАГО появится в смартфонах украинцев (фото: коллаж РБК-Украина)

Полис ОСАГО в скором времени добавят мобильное приложение "Дія"

Обязательный страховой полис ОСАГО (автогражданка) украинские водители в скором времени смогут использовать в мобильном приложении "Дія", которое сейчас активно тестируется. Об этом сообщается на Facebook-странице команды "Дія".

В данное время водители могут оформить страховой полис в электронном формате. Действительность документа патрульная полиция может проверить с помощью QR-кода.

Пока что команда разработчиков собирается добавить автогражданку в приложение "Дія". Сегодня, 26 декабря, прошло обсуждение технологических и юридических условий, которые необходимы для этого.

Также сообщается, что сейчас цифровые водительские удостоверения и техпаспорт тестируют 26 тысяч украинских водителей.

Напомним, что приложение "Дія" водители начали тестировать на прошлой неделе, 16 декабря. "Дія" – это онлайн-сервис, который вскоре станет универсальной точкой физических и юридических лиц ко всем электронным государственным услугам по единым стандартам.

Водители могут ездить с правами и техпаспортом в смартфоне и не обязаны носить с собой пластиковые аналоги документов.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве заработал сервис по отслеживанию эвакуированных авто.