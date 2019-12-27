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Украинским водителям грозит повышение штрафов: о чем речь

STYLERЖизнь    27.12.2019 - 08:56
Украинским водителям грозит повышение штрафов: о чем речь
Украинским водителям повысят штрафы (Коллаж РБК-Украина)

Украинским водителям планируют ужесточить наказание за административные правонарушения

Водителям в Украине грозит ужесточение наказания за наезды на пешеходов и превышение скорости. Об этом рассказал замглавы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко во время встречи с представителями общественных организаций и велосипедистами.

Геращенко сообщил, что готовятся законопроекты о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, законы "О дорожном движении" и "О Национальной полиции".

"Соответствующие законопроекты об ужесточении наказания водителей за наезды на людей, которые приводят к травмированию или гибели, вскоре будут направлены в Верховную Раду", - отметил замглавы МВД.

Также в ведомстве инициируют повышение штрафов за "некоторые правонарушения с высокой степенью общественной опасности".

"Предлагаем увеличить размеры штрафов за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч – 3400 гривен (сейчас 510 гривен); за оставление места ДТП – 3400 гривен (сейчас 255 гривен) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев за вождение лицом, не имеющим на это права – 10 200 гривен (сейчас 510 гривен)", - объяснил Антон Геращенко.

Кроме того, планируется снизить порог превышения скорости движения, после которой наступает административная ответственности с 20 до 10 км.

Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения предлагается не относить к уголовным проступкам, но если был совершен наезд под влиянием алкоголя или наркотиков – то ответственность и наказание будут строже.

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