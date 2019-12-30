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Запрет секонд-хенда в Украине: какие сети будут закрыты

STYLERЖизнь    30.12.2019 - 14:03
Запрет секонд-хенда в Украине: какие сети будут закрыты
В Украине хотят закрыть секонд-хенд (коллаж: РБК-Украина)

Сеть "секонд-хенд" в Украине будет работать под строгим контролем

"Секонд-хенд" в Украине хотят запретить - недавно с таким заявлением выступило Министерство социальной политики. Но позже появилось пояснение, что чиновники не планируют повально закрывать розничные сети по продаже бывших в употреблении вещей.

Такая инициатива министерства связана с целью борьбы с незаконными "схемами с гуманитаркой", которую в Украине продают под видом секонд-хенда.

"Наша задача - прекратить поток контрабанды, которая ввозится в Украину под видом гуманитарной помощи", - написал в Facebook заместитель министра соцполитики Олег Коваль.

Дело в том, что очень часто ярлык "гуманитарки" используется для того, чтобы уклонится от уплаты налогов, посколько такую помощь не нужно растамаживать, ведь она получена бесплатно и должна бесплатно быть роздана нуждающимся украинцам. Но в Украине на такой помощи построили целую сеть по продаже б/у вещей, из-за чего госбюджет ежегодно теряет до 2 млрд гривен.

"Минсоцполитики - единственный орган власти в Украине, который может предоставить тому или другому грузу статус "гуманитарного", - акцентирует чиновник.

Замминистра пишет, что когда возглавил комиссию по предоставлению такого статуса, был поражен объемам вещей, которые завозятся в Украину под видом "гуманитарки".

"Удивился в негативном смысле - после пересечения границы эти грузы фактически исчезают с наших "радаров". При этом количество нуждающихся фактически не уменьшается", - пишет Коваль.

При этом часть этой гуманитарки попадает в обычные магазины, и даже бутики.

Таким образом, в Украине не будут закрывать секонд-хенды, но поставки товаров туда будут тщательно проверятся. Легальные секонд-хенды продолжат работать, давая возможность социально незащищенным людям приобретать предметы одежды и быта по низкой цене.

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