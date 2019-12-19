В 2020 году сильно подорожают сигареты: названа новая цена за пачку

В Украине подорожают сигареты (Коллаж РБК-Украина)

С 1 января 2020 года за одну пачку сигарет придется заплатить больше

В Украине с 1 января 2020 года сильно подорожают сигареты, в том числе поднимутся цены на табаконагревающие устройства типа IQOS. Сколько будет стоит одна пачка сигарет в новом году, пишет издание OBOZREVATEL.

Подорожание будет плановым, так как еще в 2017 году был принят закон о постепенном повышении акцизов на табачные изделия. Такое плавное подорожание будет происходить до 2025 года.

С 1 января цены на сигареты вырастут приблизительно на 20% и в среднем пачка будет стоить от 45 гривен. Повысятся также цены на стики, что приведет к подорожанию табаконагревающих устройств.

Килограмм табака на данный момент стоит 949 гривен, с 1 января эта сумма вырастет до 1139 гривен. Для электронных сигарет и систем нагрева табака создан отдельный код товара и акциз на них составит с 1 января 1213 гривен. Средняя цена одной пачки сигарет с 2020 года составит 45 гривен, на стики – 63 гривны.

Повышение акцизной ставки связано с выравниванием ее до европейских норм – 90 евро за 1000 сигарет. В 2017 году был принят закон, который установил 8-летний график повышения ставок акцизного налога на табачные изделия. В 2017 году было повышение на 30%, а с 2018 по 2025 год – ежегодное повышение составит 20%.

По прогнозам, в 2025 году средняя цена за одну пачку сигарет составит около 90 гривен. На данный момент разница в цене между обычными сигаретами и стиками составляет около 20 гривен, к 2025 году эта разница достигнет 150 гривен.