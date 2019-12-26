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В Украине подорожает обучение в вузах: кого это коснется

STYLERЖизнь    26.12.2019 - 15:51
В Украине подорожает обучение в вузах: кого это коснется
В Украине подорожает высшее образование (Коллаж РБК-Украина)

В Украине существенно изменится стоимость обучения на контракте

В Украине с 2020 года подорожает высшее образование. Стоимость обучения на контрактной основе существенно изменится. Цена обучения составит 60% от госфинансирования на одного студента, в связи с введением индикативной себестоимости. Об этом сообщает Министерство образования Украины. Выиграют от этого преподаватели, им за счет повышения стоимости для студентов повысят зарплату.

Индикативную стоимость будут вводить поэтапно:

  • 2020 год – 60% от госфинансирования на 1 студента,

  • 2021 год – 70% от госфинансирования на 1 студента,

  • 2022 год – 80% от госфинансирования на 1 студента.

В Минобразования прокомментировали, что вузы часто ставили меньшую цену за обучение специально, чтобы привлечь большее количество студентов-контрактников. Разницу в реальной цене и стоимости контракта университеты потом брали из средств, которые госбюджет им выделял.

По словам чиновников, от занижения стоимости обучения для контрактников страдали и бюджетники.

"Таким образом, страдают и студенты, которые учатся на бюджете, и контрактники. Введение индикативной себестоимости позволит привести плату за обучение в соответствии с фактическими расходами", – сообщили в МОН.

Напомним, что Министерство образования и науки планирует оптимизировать сеть университетов. Такое решение позволит изменить систему финансирования университетов, которая позволит улучшить качество высшего образования в Украине.

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