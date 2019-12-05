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В Украине больше не будут выдавать больничные листы: что изменится

STYLERЖизнь    05.12.2019 - 16:40
В Украине больше не будут выдавать больничные листы: что изменится
Больничные в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Больничные листы в Украине перестанут существовать с 2020 года

Больничные листы в Украине перестанут существовать с 2020 года. В Верховной Раде 5 декабря приняли за основу закон № 2275, что вносит изменения в функционирование систему обязательного государственного соцстрахования. В нем предусмотрено, что с 2020 года больничные листы будут оформляться по-новому.

Вместо привычного бумажного документа, который украинцы заверяли в медучреждении, а затем предоставляли по месту работу, будет работать электронный реестр листков нетрудоспособности.

В электронном реестре будет храниться вся информация о выдаче и продлении больничных. Этот перечень станет частью госреестра обязательного соцстрахования.

Кроме того, цифровой документ о временной нетрудоспособности будет создаваться на основе электронного медицинского заключения.

Поверяться больничный будет с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) и будет содержать заключение врача.

Такое медзаключение будет единственным основанием для создание электронного листа нетрудоспособности.

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