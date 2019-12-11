Зеленский подписал бюджет 2020: как теперь будем жить

Владимир Зеленский подписал бюджет 2020 (фото: РБК-Украина)

В госбюджете 2020 запланировали повышение минимальной зарплаты и пенсии

Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год. В его основу заложили курс доллара по 27,5 гривны. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Основная новость для украинцев - это то, что минимальная зарплата вырастет до 4723 грн ($194,24) в месяц, а прожиточный минимум — до 2102 грн ($86,45) в месяц. Его будут повышать постепенно - с 1 июля и с 1 декабря.

Субвенция на программу по обеспечению школ необходимым оборудованием составит на 3,5 млрд гривен. Субвенция на повышение зарплат учителей - 3,7 млрд гривен. Поддержку научных исследований вузами - 0,3 млрд гривен.

В госбюджете на 2020 год депутаты предусмотрели доходы в сумме 1093,67 млрд грн, в том числе доходы общего фонда — 974,7 млрд грн и доходы специального фонда — 119 млрд грн. Расходы предусмотрены в сумме 1 180,1 млдр грн, в том числе расходы общего фонда — 1 052, 2 млрд грн и расходы специального фонда — 127, 9 млрд грн.

На обслуживание госдолга заложили 141,5 млрд грн, а на развитие дорожной инфраструктуры заложено 73,7 млрд грн, это на 37% больше чем в прошлом году.

Расходы на развитие культуры и информационной сферы составляют 9,2 млрд грн.

Финансирование Пенсионного фонда из государственного бюджета составит 173 млрд грн. Также предусмотрели 802 млн грн надбавки для одиноких людей пенсионного возраста.

В бюджете запланировано повышение пенсий и минимальной зарплаты (пресс-служба НБУ)

В сфере социальной защиты направят на:

выплаты одиноким пенсионерам или лицам старше 80 лет и не имеющим права на пенсии - 0,8 млрд гривен;

выплаты помощи семьям с детьми - 0,6 млрд гривен;

субвенцию на выплаты детям-сиротам - 0,4 млрд гривен;

субвенцию на жилье и помещения для семейных детских домов - 0,4 млрд гривен.

48 млрд грн. запланировали выделить на выплату субсидий. На образование хотят направить 145,1 млрд грн, а это на 12,7% больше, чем в прошлый год.

Расходы на здравоохранение составляют 113,3 млрд грн, это больше на 15 миллионов гривен, чем в прошлом году.

На оборону и безопасность в следующем году будет потрачено 245,8 млрд грн (на 16% больше, чем в 2019 году) из них Минобороны получит 130 млрд грн, а МВД 93 млрд.

Расходы на развитие культуры и информационной сферы составляют 9,2 млрд грн.