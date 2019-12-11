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Зеленский подписал бюджет 2020: как теперь будем жить

STYLERЖизнь    11.12.2019 - 19:39
Зеленский подписал бюджет 2020: как теперь будем жить
Владимир Зеленский подписал бюджет 2020 (фото: РБК-Украина)

В госбюджете 2020 запланировали повышение минимальной зарплаты и пенсии

Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год. В его основу заложили курс доллара по 27,5 гривны. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Основная новость для украинцев - это то, что минимальная зарплата вырастет до 4723 грн ($194,24) в месяц, а прожиточный минимум — до 2102 грн ($86,45) в месяц. Его будут повышать постепенно - с 1 июля и с 1 декабря.

Субвенция на программу по обеспечению школ необходимым оборудованием составит на 3,5 млрд гривен. Субвенция на повышение зарплат учителей - 3,7 млрд гривен. Поддержку научных исследований вузами - 0,3 млрд гривен.

В госбюджете на 2020 год депутаты предусмотрели доходы в сумме 1093,67 млрд грн, в том числе доходы общего фонда — 974,7 млрд грн и доходы специального фонда — 119 млрд грн. Расходы предусмотрены в сумме 1 180,1 млдр грн, в том числе расходы общего фонда — 1 052, 2 млрд грн и расходы специального фонда — 127, 9 млрд грн.

На обслуживание госдолга заложили 141,5 млрд грн, а на развитие дорожной инфраструктуры заложено 73,7 млрд грн, это на 37% больше чем в прошлом году.

Расходы на развитие культуры и информационной сферы составляют 9,2 млрд грн.

Финансирование Пенсионного фонда из государственного бюджета составит 173 млрд грн. Также предусмотрели 802 млн грн надбавки для одиноких людей пенсионного возраста.

Зеленский подписал бюджет 2020: как теперь будем житьВ бюджете запланировано повышение пенсий и минимальной зарплаты (пресс-служба НБУ)

В сфере социальной защиты направят на:

  • выплаты одиноким пенсионерам или лицам старше 80 лет и не имеющим права на пенсии - 0,8 млрд гривен;
  • выплаты помощи семьям с детьми - 0,6 млрд гривен;
  • субвенцию на выплаты детям-сиротам - 0,4 млрд гривен;
  • субвенцию на жилье и помещения для семейных детских домов - 0,4 млрд гривен.

48 млрд грн. запланировали выделить на выплату субсидий. На образование хотят направить 145,1 млрд грн, а это на 12,7% больше, чем в прошлый год.

Расходы на здравоохранение составляют 113,3 млрд грн, это больше на 15 миллионов гривен, чем в прошлом году.

На оборону и безопасность в следующем году будет потрачено 245,8 млрд грн (на 16% больше, чем в 2019 году) из них Минобороны получит 130 млрд грн, а МВД 93 млрд.

Расходы на развитие культуры и информационной сферы составляют 9,2 млрд грн.

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