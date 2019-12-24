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В Украине увеличили выплаты на детей: кого коснутся изменения

STYLERЖизнь    24.12.2019 - 16:36
В Украине увеличили выплаты на детей: кого коснутся изменения
Выплаты детям-инвалидам в Украине увеличены (фото: коллаж РБК-Украина)

Кабмин увеличил размер соцвыплат детям-сиротам и детям с инвалидностью

Кабинет министров Украины принял решение увеличить социальные выплаты для детей-сирот и детей с инвалидностью. Данное решение Кабмин принял на заседании во вторник, 24 декабря.

В 2020 году будет повышены выплаты для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, с 2 до 2,5 прожиточного минимума. Таким образом, рост выплаты составит более 1 тысячи гривен в месяц на одного ребенка.

Выплаты детям с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях, вырастут с 2 до 3,5 прожиточного минимума. А это дополнительно более 3 тысяч гривен в месяц на одного ребенка-инвалида.

Также в новом году соцвыплаты увеличатся на 30% на ребенка для родителей-воспитателей и приемных родителей. Такое обеспечение составит 1 прожиточный минимум для детей соответствующего возраста.

Напомним, что в Украине проверят на честность получателей льгот и субсидий. Проверку государственных выплат будут проводить с помощью информационно-аналитической платформы.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда увеличатся пенсии. По словам главы государства, правительство пока ждет от Министерства соцполитики схему, в которой будет предложено решение этой проблемы.

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