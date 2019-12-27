Субсидии в Украине: приятный сюрприз для получателей льгот

Субсидии в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Украинцы смогут с 1 января изменить порядок получения субсидий

В правительстве Украины анонсировали приятный сюрприз для получателей субсидий. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Как сообщается, Кабинет министров Украины внес изменения в процедуру перехода на денежную форму выплаты льгот на жилищно-коммунальные услуги. Украинцы получат право с 1 января 2020 года в любое время перейти с обычной формы начисления льгот на наличную форму. Ранее подать заявление можно было только до 15 октября и это было очень неудобно для жителей Украины.

Саму монетизацию субсидий запустили в Украине с 1 октября 2019 года. Украинцы получили право получать субсидии наличными в руки или же на банковскую карту.

Для тех, кто хочет получать субсидии на банковскую карту – Ощадбанк создает учетную запись получателя льгот со счетом, на который начисляются деньги. Средства на оплату коммунальных услуг списываются автоматически. Если до конца отопительного сезона получится сэкономить, то пользователь остаток сможет снять наличными.

Для выплаты субсидий наличными, украинцам нужно выбрать один из 38 банков, открыть счет и получать ежемесячно средства на оплату коммунальных услуг. Оплачивать счета придется самостоятельно.

Чтобы оформить наличную монетизацию субсидий, нужно обратиться в управление социальной защиты, написать заявление и указать реквизиты счета в банке. Для тех, кому неудобно получать в банке, могут оформить получение наличных через Укрпочту.

Тем, у кого есть долги по коммунальным платежам, могут отказать в монетизации субсидий.