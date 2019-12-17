Украинцы получат квитанции с дополнительным тарифом: названа сумма

В Украине введут дополнительный коммунальный тариф (коллаж: РБК-Украина)

Новый коммунальный тариф появится в квитанциях уже в январе 2020 года

Коммунальный тариф на холодную воду будет начислен за последний квартал 2019 года и будет прописываться в квитанциях начиная с января 2020 года. Пока что такое нововведение коснется лишь жителей Киева, которые обслуживаются главным поставщиком услуги водоснабжения и водоотвода, "Киевводоканалом". Сколько придется платить и как часто - в материале Styler.

В компании-поставщике объяснили, что таким образом жильцы многоквартирных домов будут оплачивать услуги по техобслуживанию, ремонту и поверке приборов учета воды, то есть счетчиков.

В "Киевводоканале" объяснили, что когда-то эти расходы прописывались в тарифе, но два года назад их оттуда изъяли. После чего компания обеспечивала эти услуги за свой счет. При этом регулярные проверки не проводились, а выполнялось лишь аварийное обслуживание. В итоге около 4 тысячи узлов нуждаются в ремонте и поверке. Теперь за это будут платить жители многоквартирных домов.

Недавно Кабмин утвердил распоряжение КГГА от 30 сентября 2019 года № 1716. Теперь ежеквартально, то есть четыре раза в год, жители многоэтажек будут получать квитанции с дополнительной графой, помимо водоснабжения и водоотвода.

Кроме того, сумма будет зависеть от колличества помещений в доме и самих квартирных счетчиков. В 86% домов она будет составлять около 10 гривен, для 13% - около 54 гривен, и один процент домов будет платить более 100 гривен.

Узнать, сколько нужно будет доплачивать за конкретный дом, можно из таблицы.

Уже в январе жители Киева получат квитанции с оплатой за предыдущий период: октябрь, ноябрь, декабрь 2019.

В компании также отмечают, что в сумму взносов не включается стоимость установки новых узлов.